ELEIÇÕES 2026
Grupo A TARDE sabatina Rui Costa nesta segunda-feira (17)
Ex-ministro e ex-governador da Bahia encerra série de entrevistas com os candidatos ao Senado
O Grupo A TARDE irá sabatinar o candidato ao Senado pela Bahia, Rui Costa (PT), nesta segunda-feira, 17, a partir das 14h. O ex-ministro e ex-governador encerra a série de entrevistas com os candidatos à Casa Alta do Congresso Nacional.
A entrevista será conduzida por Eduardo Dias, editor de Política do portal A TARDE, e Juliana Nobre, head do Massa!. O repórter Cássio Moreira, da editoria de Política do portal A TARDE, e o cientista político, Cláudio André, também participam do encontro.
A sabatina com Rui Costa será conduzida no seguinte formato:
- Bloco 1: Pauta Senado — 15 minutos
- Bloco 2: Pauta Bahia — 15 minutos
- Bloco 3: Pauta livre — 15 minutos
Cada um dos quatro jornalistas terá direito a fazer uma pergunta por bloco, somando 12 questionamentos ao longo da sabatina.
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Onde acompanhar a sabatina?
Os encontros serão realizados diretamente do Estúdio Sérgio Simões Filho e terão transmissão ao vivo no canal do A TARDE Play no YouTube, pela rádio A TARDE FM 103.9, além de cobertura completa no portal A TARDE - Eleições.
Quem é Rui Costa?
Rui Costa dos Santos nasceu em Salvador, no dia 18 de janeiro de 1963. Criado no bairro da Liberdade, formou-se em Economia pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) e iniciou sua trajetória pública na década de 1980 dentro do movimento sindical, no Polo Petroquímico de Camaçari.
Sendo um dos membros fundadores do PT no estado, elegeu-se vereador de Salvador em 2004 e assumiu o cargo de deputado federal em 2010.
Foi governador da Bahia por dois mandatos consecutivos, de 2015 a 2022. No ano seguinte, 2023, assumiu o cargo de ministro-chefe da Casa Civil no governo do presidente Lula (PT), onde permaneceu até abril deste ano, quando se desincompatibilizou para concorrer ao cargo de senador.
Sabatinas com os candidatos ao governo da Bahia
A partir de terça-feira, 18, o Grupo A TARDE dará início às sabatinas com os candidatos ao governo da Bahia. As entrevistas acontecem até a próxima quinta-feira, 20, sempre às 10h:
- 18/8 (terça-feira): Jerônimo Rodrigues (PT)
- 19/8 (quarta-feira): Ronaldo Mansur (PSOL)
- 20/8 (quinta-feira): ACM Neto (União)
Acompanhe a sabatina com Rui Costa clicando no player abaixo: