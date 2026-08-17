2º dia de campanha: veja agendas dos candidatos ao governo da Bahia

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O segundo dia oficial de campanha dos candidatos ao governo da Bahia, nesta segunda-feira, 17, segue a todo vapor com os candidatos cumprindo agenda. O foco, desta vez, será em Salvador e em Feira de Santana, após mobilizações em regiões do interior, como oeste e norte, no domingo, 16.

Ontem, na parte da tarde, Jerônimo Rodrigues (PT) comandou um comício na região de Irecê (norte). Já ACM Neto (União) esteve em Carinhanha, Correntina e Coribe (oeste). Ronaldo Mansur (PSOL) fez movimentações em Salvador.

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Agenda de hoje

Jerônimo Rodrigues

Candidato à reeleição, Jerônimo permanece em Salvador. Segundo a assessoria do chefe do Executivo baiano, a agenda será dedicada a reuniões com a equipe de campanha.

ACM Neto

ACM Neto, por sua vez, estará dividido entre a capital e Feira de Santana. Agora pela manhã, participa de uma reunião com as equipes de comunicação, marketing e coordenação de campanha. Ele também receberá lideranças de diferentes regiões do estado.

Pela tarde, a partir das 16h, participa de uma caminhada pelos bairros de São Marcos e Pau da Lima, em Salvador. Às 18h, ele estará em Feira de Santana, onde participa do encontro “Sua Voz é Nossa Voz – Juventude”.

Ronaldo Mansur

O candidato do PSOL ao Governo da Bahia, Ronaldo Mansur, também cumpre agenda em Salvador. Pela manhã, ele participa de uma reunião com a coordenação de campanha.

No período da tarde, a partir das 14h, terá uma reunião de planejamento com lideranças partidárias. Às 16h, Mansur se reúne com apoiadores.

Em seguida, às 18h, participa de uma reunião com candidatos a deputado. À noite, a partir das 19h30, o candidato fará uma visita ao terreiro Ilê Axé Oromin, localizado no bairro da Santa Cruz.

Já os demais candidatos, Ariel Capistrano (DC), José Estêvão (DC), Aroldo Félix (UP) e Maria Bona (PCO), não informaram as respectivas agendas de campanha dos postulantes ao Palácio de Ondina.