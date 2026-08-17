ELEIÇÕES
"Me considero preparado para qualquer função pública", diz Rui Costa
Ex-ministro é o entrevistado, nesta segunda-feira, 17, em sabatina do Grupo A TARDE
O candidato ao Senado Federal, Rui Costa (PT), afirmou nesta segunda-feira, 17, em sabatina promovida pelo Grupo A TARDE, que está preparado para atuar em qualquer função a que venha a ser designado, ainda que tenha revelado que nunca tenha tido a vontade de ser governador da Bahia ou presidente da República.
A entrevista está sendo conduzida por Eduardo Dias, editor de Política do portal A TARDE, e Juliana Nobre, head do Massa!. O repórter Cássio Moreira, da editoria de Política do portal A TARDE, e o cientista político, Cláudio André, também participam do encontro.
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"Eu nunca pensei em ser governador da Bahia ou presidente da República", disse Rui ao ser questionado sobre uma possível sucessão de Lula em 2030. "Eu me considero preparado para o Senado ou qualquer função pública e fico feliz pelo saldo que tive enquanto ministro da Casa Civil", completou ele, ao citar melhorias em índices como economia e habitação.
Assista à sabatina com Rui Costa, promovida pelo Grupo A TARDE, clicando no player abaixo: