ELEIÇÕES 2026
Rui Costa defende metas na educação em sabatina do A TARDE
Ex-ministro foi o último entrevistado na série de sabatinas promovida pelo Grupo A TARDE, nesta 2ª
O candidato ao Senado pela Bahia, Rui Costa (PT), afirmou nesta segunda-feira, 17, em sabatina promovida pelo Grupo A TARDE, que o Brasil deve colocar metas na educação para melhorar não apenas os índices do setor, também para proporcionar ainda mais desenvolvimento ao país.
Para ele, é preciso fazer o que países como a China e a Coreia do Sul fizeram, que fizeram altos investimentos no segmento e agora estão colhendo os frutos.
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A entrevista está sendo conduzida por Eduardo Dias, editor de Política do portal A TARDE, e Juliana Nobre, head do Massa!. O repórter Cássio Moreira, da editoria de Política do portal A TARDE, e o cientista político, Cláudio André, também participam do encontro.
"O Brasil deve universalizar o acesso às creches e à educação infantil. Eu comparo que a educação é como construir uma casa: se ela for construída sem fundação, ela pode até cair. A Coreia do Sul e a China, até 50 anos atrás, tinham economias mais frágeis que a nossa, e o Brasil acabou ficando para trás, já que não fixou metas de longo prazo. Precisamos pegar os recursos públicos e aplicar em atividades afins", defendeu.
Assista à sabatina com o candidato ao Senado, Rui Costa, clicando no player abaixo: