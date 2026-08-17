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ELEIÇÕES 2026

Rui Costa defende metas na educação em sabatina do A TARDE

Ex-ministro foi o último entrevistado na série de sabatinas promovida pelo Grupo A TARDE, nesta 2ª

Yuri Abreu
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| Atualizada em
Rui Costa, durante sabatina do grupo A TARDE
Rui Costa, durante sabatina do grupo A TARDE - Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE
Eleições 2026

O candidato ao Senado pela Bahia, Rui Costa (PT), afirmou nesta segunda-feira, 17, em sabatina promovida pelo Grupo A TARDE, que o Brasil deve colocar metas na educação para melhorar não apenas os índices do setor, também para proporcionar ainda mais desenvolvimento ao país.

Para ele, é preciso fazer o que países como a China e a Coreia do Sul fizeram, que fizeram altos investimentos no segmento e agora estão colhendo os frutos.

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A entrevista está sendo conduzida por Eduardo Dias, editor de Política do portal A TARDE, e Juliana Nobre, head do Massa!. O repórter Cássio Moreira, da editoria de Política do portal A TARDE, e o cientista político, Cláudio André, também participam do encontro.

"O Brasil deve universalizar o acesso às creches e à educação infantil. Eu comparo que a educação é como construir uma casa: se ela for construída sem fundação, ela pode até cair. A Coreia do Sul e a China, até 50 anos atrás, tinham economias mais frágeis que a nossa, e o Brasil acabou ficando para trás, já que não fixou metas de longo prazo. Precisamos pegar os recursos públicos e aplicar em atividades afins", defendeu.

Assista à sabatina com o candidato ao Senado, Rui Costa, clicando no player abaixo:

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