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EM ANÁLISE

TSE aceita ação que pode tornar Lula e Alckmin inelegíveis

A chapa é suspeita de cometer abuso de poder econômico no Carnaval de 2026

Anderson Ramos
Por
Alckmin e Lula.
Alckmin e Lula. - Foto: João Valadares / PT
Eleições 2026

Uma ação apresentada pelo partido Novo contra o presidente Lula (PT) e o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) por suposto abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação no Carnaval de 2026, foi aceita pelo corregedor-geral da Justiça Eleitoral, ministro Antonio Carlos Ferreira.

A ação questiona o desfile da Acadêmicos de Niterói, que levou à Marquês de Sapucaí um enredo dedicado à trajetória pessoal e política de Lula. O partido sustenta que a apresentação teria funcionado como promoção eleitoral do presidente, então pré-candidato à reeleição, com financiamento público e ampla exposição na televisão e em plataformas digitais.

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Segundo o Novo, o desfile recebeu R$ 9,65 milhões em recursos provenientes do Município de Niterói, do Município do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro e da Embratur.

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EQUÍVOCO

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Defesa

O corregedor Antonio Carlos Ferreira afirmou que os fatos narrados podem, em tese, caracterizar abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação social, e determinou que Lula e Alckmin sejam citados para apresentar defesa no prazo de cinco dias.

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