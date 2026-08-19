ACM Neto defende liberdade do eleitor sobre 'dobradinha' com Lula

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O candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União), defendeu a liberdade de escolha do eleitor ao ser questionado sobre a possibilidade de ele votar em Lula (PT) para presidente e no ex-prefeito de Salvador para o Palácio de Ondina.

A fala foi dada na terça-feira, 18, durante a inauguração do seu comitê de campanha, na Avenida ACM, na capital baiana. O espaço recebeu apoiadores, lideranças políticas e candidatos a outros cargos eletivos.

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À imprensa, o ex-prefeito de Salvador afirmou que não pretende interferir nas decisões individuais dos eleitores nem fazer qualquer tipo de “patrulhamento” sobre as escolhas feitas nas urnas.

“Cada eleitor pode se manifestar, cada cidadão pode se manifestar como quiser. Hoje, com as redes sociais, a gente vê que a coisa é ainda mais ampla, mais aberta, sem filtros. Eu não tenho nenhuma responsabilidade com isso”, declarou.

Chapa majoritária presente

A inauguração reuniu a chapa majoritária completa, formada por Neto, pelo candidato a vice-governador Zé Cocá (PP) e pelos candidatos ao Senado João Roma (PL) e Angelo Coronel (Republicanos).

Também participaram os prefeitos de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), de Feira de Santana, José Ronaldo de Carvalho (União Brasil), e de Lauro de Freitas, Débora Regis (União Brasil).

Ele destacou que começou a campanha no último final de semana pelo interior. Neto salientou que percebe por todo o Estado o desejo de mudança. “Eu vi um sentimento muito forte de esperança e uma vontade enorme de mudança”, disse.

Atos na capital e no interior

A inauguração acontece após Neto realizar, na última segunda-feira, 17, sua primeira caminhada de campanha em Salvador, nos bairros de Pau da Lima e São Marcos.

No último domingo, 16, Neto, Zé Cocá, João Roma e Angelo Coronel iniciaram a campanha deste ano pelo Oeste da Bahia, passando pelos municípios de Carinhanha, Correntina e Coribe.