4º dia de campanha: veja agendas dos candidatos ao governo da Bahia

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Os candidatos ao governo da Bahia dão sequência, nesta quarta-feira, 19, à campanha ao Palácio de Ondina nas eleições de outubro. As agendas dos três principais postulantes estão concentradas, hoje, na capital baiana.

Jerônimo Rodrigues (PT)

Segundo a campanha do candidato à reeleição ao governo da Bahia, Jerônimo Rodrigues tem apenas uma agenda hoje: pela manhã, ele terá uma reunião com prefeitos do estado, em Salvador.

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Governador da Bahia e candidato à reeleição, Jerônimo Rodrigues - Foto: Bruno Peres/Agência Brasil

Ronaldo Mansur (PSOL)

O candidato do PSOL ao Palácio de Ondina, Ronaldo Mansur participa, pela manhã, às 10h, de uma sabatina realizada pelo Grupo A TARDE.

Ronaldo Mansur é candidato ao governo da Bahia pelo PSOL - Foto: Raphael Muller/Ag. A TARDE

Na parte da tarde, às 14h, se reúne com a coordenação de campanha e se prepara para um debate com os candidatos ao governo do Estado, promovido por uma rádio em Salvador, às 18h.

ACM Neto (União)

O ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, pela manhã, fará uma gravação para programa eleitoral, além de participar de uma reunião com candidatos e coordenação de campanha.

ACM Neto, candidato a governador da Bahia - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

Às 14h, dará entrevista na Band Bahia. A partir das 17h, participa da inauguração de dois comitês de campanha, além de eventos com candidatos a deputado.