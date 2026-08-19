Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ELEIÇÕES

ELEIÇÕES 2026

4º dia de campanha: veja agendas dos candidatos ao governo da Bahia

Agendas de três dos principais postulantes estão concentradas em Salvador, nesta quarta-feira, 19

Yuri Abreu
Por
De olho em 2026 na Bahia: como os 'campeões territoriais' garantem suas vagas na Câmara dos Deputados?
De olho em 2026 na Bahia: como os 'campeões territoriais' garantem suas vagas na Câmara dos Deputados? - Foto: José Cruz | Agência Brasil
Eleições 2026

Os candidatos ao governo da Bahia dão sequência, nesta quarta-feira, 19, à campanha ao Palácio de Ondina nas eleições de outubro. As agendas dos três principais postulantes estão concentradas, hoje, na capital baiana.

Jerônimo Rodrigues (PT)

Segundo a campanha do candidato à reeleição ao governo da Bahia, Jerônimo Rodrigues tem apenas uma agenda hoje: pela manhã, ele terá uma reunião com prefeitos do estado, em Salvador.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.
Governador da Bahia e candidato à reeleição, Jerônimo Rodrigues
Governador da Bahia e candidato à reeleição, Jerônimo Rodrigues - Foto: Bruno Peres/Agência Brasil

Ronaldo Mansur (PSOL)

O candidato do PSOL ao Palácio de Ondina, Ronaldo Mansur participa, pela manhã, às 10h, de uma sabatina realizada pelo Grupo A TARDE.

Ronaldo Mansur é candidato ao governo da Bahia pelo PSOL
Ronaldo Mansur é candidato ao governo da Bahia pelo PSOL - Foto: Raphael Muller/Ag. A TARDE

Na parte da tarde, às 14h, se reúne com a coordenação de campanha e se prepara para um debate com os candidatos ao governo do Estado, promovido por uma rádio em Salvador, às 18h.

Leia Também:

ELEIÇÕES 2026

Pardal: saiba como denunciar propaganda eleitoral irregular
Pardal: saiba como denunciar propaganda eleitoral irregular imagem

A TARDE ELEIÇÕES

Saiba as propostas dos candidatos para a Segurança Pública da Bahia
Saiba as propostas dos candidatos para a Segurança Pública da Bahia imagem

APORTE

Deputado mais rico da Bahia recebe da noiva sua primeira doação
Deputado mais rico da Bahia recebe da noiva sua primeira doação imagem

ACM Neto (União)

O ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, pela manhã, fará uma gravação para programa eleitoral, além de participar de uma reunião com candidatos e coordenação de campanha.

ACM Neto, candidato a governador da Bahia
ACM Neto, candidato a governador da Bahia - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

Às 14h, dará entrevista na Band Bahia. A partir das 17h, participa da inauguração de dois comitês de campanha, além de eventos com candidatos a deputado.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

ACM Neto eleições 2026 Governo da Bahia Jerônimo Rodrigues Ronaldo Mansur

Relacionadas

Mais lidas