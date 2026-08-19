ELEIÇÕES 2026
4º dia de campanha: veja agendas dos candidatos ao governo da Bahia
Agendas de três dos principais postulantes estão concentradas em Salvador, nesta quarta-feira, 19
Os candidatos ao governo da Bahia dão sequência, nesta quarta-feira, 19, à campanha ao Palácio de Ondina nas eleições de outubro. As agendas dos três principais postulantes estão concentradas, hoje, na capital baiana.
Jerônimo Rodrigues (PT)
Segundo a campanha do candidato à reeleição ao governo da Bahia, Jerônimo Rodrigues tem apenas uma agenda hoje: pela manhã, ele terá uma reunião com prefeitos do estado, em Salvador.
Ronaldo Mansur (PSOL)
O candidato do PSOL ao Palácio de Ondina, Ronaldo Mansur participa, pela manhã, às 10h, de uma sabatina realizada pelo Grupo A TARDE.
Na parte da tarde, às 14h, se reúne com a coordenação de campanha e se prepara para um debate com os candidatos ao governo do Estado, promovido por uma rádio em Salvador, às 18h.
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ACM Neto (União)
O ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, pela manhã, fará uma gravação para programa eleitoral, além de participar de uma reunião com candidatos e coordenação de campanha.
Às 14h, dará entrevista na Band Bahia. A partir das 17h, participa da inauguração de dois comitês de campanha, além de eventos com candidatos a deputado.