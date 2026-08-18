Deputado mais rico da Bahia recebe da noiva sua primeira doação

Siga o A TARDE no Google

O deputado federal Neto Carletto (Avante) recebeu a sua primeira doação de campanha para as eleições de 2026. O aporte inicial para a reeleição veio de sua noiva, Isadora Felix de Alencar, que aportou R$ 10,5 mil.

Isadora é filha do senador e presidente do PSD na Bahia, Otto Alencar. Neto é sobrinho e herdeiro político do presidente estadual do Avante, Ronaldo Carletto, que também é suplente do candidato ao Senado, Rui Costa (PT).

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O namoro foi anunciado publicamente em novembro de 2025 e chamou atenção por unir duas famílias influentes na política baiana. O casal ficou noivo em abril de 2026 em uma cerimônia que reuniu familiares e lideranças políticas.

Deputado mais rico

Neto Carletto é o candidato à reeleição à Câmara dos Deputados que declarou o maior patrimônio. Cumprindo seu primeiro mandato na Câmara Baixa do Congresso Nacional, ele também registrou a maior evolução na declaração de bens entre seus colegas parlamentares.

Em 2022, quando estava no PP, Carletto declarou ter posses no valor de R$ 591.665,02. Quatro anos depois, o patrimônio do deputado cresceu impressionantes 5.600%, passando a ser R$ 34.333.615,58. A maior fatia de bens do deputado corresponde a Outras participações societária em empresa de participações no valor de R$ 17.377.098,00.