Sabatina A TARDE: Jerônimo defende legado do PT e combate à evasão escolar

O governador da Bahia e candidato à reeleição, Jerônimo Rodrigues (PT), estreou na manhã desta terça-feira, 18, a série de sabatinas realizada pelo Grupo A TARDE com os postulantes ao Palácio de Ondina nas eleições deste ano.

O evento foi conduzido pelos jornalistas Eduardo Dias, editor de Política do Portal A TARDE, e Juliana Nobre, head do Massa!. A entrevista também contou com as presenças do diretor artístico e apresentador da A TARDE FM, Jefferson Beltrão, e do editor-chefe do portal Muita Informação, Osvaldo Lyra.

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Durante a entrevista, o petista fez um balanço das ações estaduais e apontou como uma das metas prioritárias de um eventual segundo governo a redução da evasão escolar por meio da expansão da rede de ensino.

Governador da Bahia e candidato à reeleição, Jerônimo Rodrigues foi sabatinado nesta terça-feira, 18 - Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE

Em sua fala, Jerônimo ressaltou os investimentos do grupo político em áreas como saúde, educação, infraestrutura e mobilidade urbana, destacando a continuidade dos governos iniciados com Jaques Wagner e Rui Costa.

“Ao longo desses 20 anos de governo do PT na Bahia, com Wagner, Rui e agora comigo, nós temos feito uma evolução nas áreas sociais. Temos uma rede de 56 hospitais de alta complexidade. Também temos 700 escolas de tempo integral e mais de 7 mil km de asfalto para o interior”, afirmou o governador, citando ainda projetos como o VLT de Salvador e o início das obras da Ponte Salvador-Itaparica.

Foco na Educação e proteção social

Aprofundando as propostas para a área educacional, o candidato reforçou que a universalização da educação em tempo integral é a principal estratégia para afastar os jovens da vulnerabilidade social e da criminalidade.

"Quando o menino desiste da escola, ele fica submetido ao crime organizado. Nós temos que construir um ambiente de proteção da juventude com uma escola com quadra, teatro, biblioteca, oferecendo boa alimentação", disse Jerônimo, acrescentando que permanecer mais tempo na unidade escolar eleva a aprendizagem e que a meta exige a oferta de infraestrutura adequada aliada à valorização docente.

Confira na íntegra como foi a sabatina com o governador Jerônimo Rodrigues (PT) clicando no player abaixo:

Ronaldo Mansur e ACM Neto serão os próximos entrevistados

O Grupo A TARDE dará continuidade à série de entrevistas com os principais candidatos ao governo da Bahia até a próxima quinta-feira, 20.

Depois de Jerônimo Rodrigues, os próximos sabatinados serão: