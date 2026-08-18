"NÃO É SÓ LULA"
Jerônimo admite peso de Lula, mas nega dependência eleitoral na Bahia
Governador e candidato à reeleição foi sabatinado pelo Grupo A TARDE nesta terça, 18
Durante sabatina do Grupo A TARDE, na manhã desta terça-feira, 18, o governador da Bahia e candidato à reeleição, Jerônimo Rodrigues (PT), negou que a estratégia eleitoral do governo estadual esteja baseada exclusivamente na imagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Segundo o petista, a relação com o governo federal e a necessidade de parceria institucional também seriam mantidas caso outro nome do grupo político ocupasse o Palácio do Planalto.
Não é só Lula. Se nós tivéssemos outro candidato, seja Rui Costa, Fernando Haddad ou qualquer um dos nossos quadros nacionais, nós também depositaríamos essa confiança. Vivenciei oito anos sendo secretário de Rui e vi o quanto o governador padece se não tiver um governo federal que o atenda Jerônimo Rodrigues - Candidato à reeleição
Jerônimo afirmou ainda que a influência de Lula sobre o eleitorado baiano não pode ser desconsiderada, mas avaliou que o apoio ao presidente também está relacionado ao papel exercido pelo governo federal na execução de políticas e investimentos no estado.
“Tem o efeito Lula, porque é uma liderança e uma referência para a gente, mas tem também a questão relacionada ao lugar dele de presidente. Quando vou a um município, escuto do prefeito falando que vai me eleger porque precisa de um governo que o apoie. É o mesmo que eu falo com Lula.”
Confira a entrevista completa:
A sabatina foi conduzida pelos jornalistas Eduardo Dias, editor de Política do Portal A TARDE, e Juliana Nobre, Head do Núcleo Massa!.
Além disso, contou com a participação do diretor artístico e apresentador da A TARDE FM, Jefferson Beltrão, e do editor-chefe do portal Muita Informação, Osvaldo Lyra.
Cronograma
O Grupo A TARDE irá entrevistar os três principais candidatos ao governo da Bahia até a próxima quinta-feira, 20.
Depois de Jerônimo Rodrigues, os próximos sabatinados serão:
- Ronaldo Mansur (PSOL) 19/08
- ACM Neto (União Brasil) 20/08