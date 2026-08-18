Jerônimo admite peso de Lula, mas nega dependência eleitoral na Bahia

Durante sabatina do Grupo A TARDE, na manhã desta terça-feira, 18, o governador da Bahia e candidato à reeleição, Jerônimo Rodrigues (PT), negou que a estratégia eleitoral do governo estadual esteja baseada exclusivamente na imagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Segundo o petista, a relação com o governo federal e a necessidade de parceria institucional também seriam mantidas caso outro nome do grupo político ocupasse o Palácio do Planalto.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Não é só Lula. Se nós tivéssemos outro candidato, seja Rui Costa, Fernando Haddad ou qualquer um dos nossos quadros nacionais, nós também depositaríamos essa confiança. Vivenciei oito anos sendo secretário de Rui e vi o quanto o governador padece se não tiver um governo federal que o atenda Jerônimo Rodrigues - Candidato à reeleição

Jerônimo afirmou ainda que a influência de Lula sobre o eleitorado baiano não pode ser desconsiderada, mas avaliou que o apoio ao presidente também está relacionado ao papel exercido pelo governo federal na execução de políticas e investimentos no estado.

“Tem o efeito Lula, porque é uma liderança e uma referência para a gente, mas tem também a questão relacionada ao lugar dele de presidente. Quando vou a um município, escuto do prefeito falando que vai me eleger porque precisa de um governo que o apoie. É o mesmo que eu falo com Lula.”

Confira a entrevista completa:

A sabatina foi conduzida pelos jornalistas Eduardo Dias, editor de Política do Portal A TARDE, e Juliana Nobre, Head do Núcleo Massa!.

Além disso, contou com a participação do diretor artístico e apresentador da A TARDE FM, Jefferson Beltrão, e do editor-chefe do portal Muita Informação, Osvaldo Lyra.

Cronograma

O Grupo A TARDE irá entrevistar os três principais candidatos ao governo da Bahia até a próxima quinta-feira, 20.

Depois de Jerônimo Rodrigues, os próximos sabatinados serão: