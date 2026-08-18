Em sabatina de A TARDE, Jerônimo destaca avanços de 20 anos do PT

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O governador da Bahia e candidato à reeleição, Jerônimo Rodrigues (PT), estreou na manhã desta terça-feira, 18, a série de sabatinas do Grupo A TARDE com os postulantes ao Palácio de Ondina nas eleições deste ano.

Na ocasião, o petista voltou a defender investimentos em áreas consideradas essenciais para o estado, como saúde, educação, infraestrutura e mobilidade urbana.

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“Ao longo desses 20 anos de governo do PT na Bahia, com Wagner, Rui e agora comigo, nós temos feito uma evolução nas áreas sociais. (...) Temos uma rede de 56 hospitais de alta complexidade. Também temos 700 escolas de tempo integral e mais de 7 mil km de asfalto para o interior”, afirmou.

Jerônimo também mencionou grandes obras, como o VLT de Salvador e o início das obras da Ponte Salvador-Itaparica.

Confira a entrevista completa:

A sabatina é conduzida pelos jornalistas Eduardo Dias, editor de Política do Portal A TARDE, e Juliana Nobre, Head do Núcleo Massa!.

Além disso, conta com a participação do diretor artístico e apresentador da A TARDE FM, Jefferson Beltrão, e do editor-chefe do portal Muita Informação, Osvaldo Lyra.

Cronograma

O Grupo A TARDE irá entrevistar os três principais candidatos ao governo da Bahia até a próxima quinta-feira, 20.

Depois de Jerônimo Rodrigues, os próximos sabatinados serão: