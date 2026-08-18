Decisão da Justiça mantém DC com duas candidaturas ao Governo da Bahia

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O ministro Antonio Carlos Ferreira rejeitou um pedido de liminar do candidato ao Governo da Bahia pelo Democracia Cristã (DC), Ariel Capistrano, que pedia a destituição da comissão provisória executiva regional pela comissão executiva nacional.

Na peça, Ariel alega que foi destituído do cargo de presidente regional da legenda na Bahia, sem procedimento formal e em pretensa violação ao contraditório e à ampla defesa.

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Ele afirma que foi nomeado presidente em 9 de abril de 2026 para mandato que terminaria, em tese, em 8 de abril de 2027, e que, assim, como o suposto abrupto desligamento, é necessária sua reinclusão na presidência da sigla no estado.

A decisão do ministro mantém o impasse no partido, que realizou duas convenções partidárias e continuna com dois nomes na disputa pelo Palácio de Ondina: além do próprio Capistrano, também concorre José Estêvão, que atualmente comanda o partido no estado.

Justificativa

Um dos motivos que levaram o magistrado a negar o pedido de liminar, foi o fato de que a primeira convenção estadual realizada pelo DC na Bahia, em 1º de agosto, foi realizada ao longo do mandato de outra dirigente partidária, Viveca Cardoso Amorim, então presidente.

Antonio Carlos Ferreira alega que Ariel somente presidiu o ato por força da ausência de Viveca não havendo, segundo ele, coerência em seu pedido de ver-se presidente com vistas a validar ato praticado na gestão de outra dirigente.

José Estevão reafirma legalidade da sua candidatura

Ao portal A TARDE, José Estevão voltou a reafirmar a legalidade da sua candidatura ao governo da Bahia.

De acordo com ele, é possível que, neste primeiro momento, existam dois candidatos registrados pelo mesmo partido no sistema. No entanto, ainda conforme Estevão, a legislação, assim como as decisões da Justiça, dão ganho de causa ao grupo de que ele faz parte.