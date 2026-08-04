DC registra duas candidaturas ao Governo da Bahia

Em meio à troca de acusações entre José Estevão e Ariel Capistrano sobre a legitimidade de quem será o candidato do Democracia Cristã (DC) ao governo da Bahia, nas eleições de outubro, uma situação inusitada chamou atenção na plataforma DivulgaCand, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Entre os quatro partidos que até agora registraram candidaturas no sistema, o DC conta com os nomes de Estevão e de Capistrano. O segundo já estava com o registro ativo desde segunda-feira, 3. Já a inclusão da candidatura de Estevão na plataforma aconteceu nesta terça-feira, 4.

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A guerra dentro da legenda já era grande, mas ganhou novos contornos de tensão no último final de semana, quando houve a realização de duas convenções em que nomes de José Estevão e Ariel Capistrano foram homologados. Agora, esse novo capítulo de uma nova que não parece ter um desfecho.

Ao portal A TARDE, ontem, José Estevão garantiu ter documentos que comprovam ser legítima a sua candidatura e desafiou Capistrano a fazer o mesmo, indicando que ele será o postulante ao Palácio de Ondina.

Já em vídeo obtido pela reportagem, no último final de semana, Ariel admitiu que as duas convenções estariam dentro da legalidade, mas que a decisão final caberia à Justiça Eleitoral.

José Estevão

Na plataforma, José Estevão se autodeclarou como preto, administrador, com ensino superior completo e natural de Floresta Azul, no sudoeste da Bahia.

Com relação aos bens, ele declarou ter R$ 600 mil em quotas do capital social da empresa Gradux Brasil Ltda., voltada para consultoria em gestão empresarial e com sede ativa no bairro do Stiep, em Salvador.

Registro da candidatuta de José Estevão ao governo da Bahia, no site do TSE - Foto: Reprodução/TSE

Ariel Capistrano

No site DivulgaCand, Ariel Capistrano nasceu em 1º de novembro de 1986 em Feira de Santana (centro-norte da Bahia) e tem o Ensino Médio Incompleto. Empresário e casado, ele se autodeclarou como preto.

Quanto aos bens, ele declarou ter R$ 500 mil em um terreno — ele não indicou o local onde estaria esse imóvel.