Jerônimo e ACM Neto recebem primeiras doações de campanha

Siga o A TARDE no Google

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) e o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil) foram os primeiros candidatos ao Governo da Bahia a receberem doação de campanha para as eleições de outubro.

Jerônimo recebeu R$ 50 mil do diretório estadual do Partido dos Trabalhadores, já ACM Neto (União Brasil) obteve R$ 181 mil da direção do União Brasil na Bahia, mais de três vezes o valor recebido pelo adversário.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Na Bahia, o limite de gastos para os candidatos ao Palácio de Ondina não pode ultrapassar os R$ 17,7 milhões no primeiro turno e de R$ 8, 8 milhões no segundo turno.

Senado

As primeiras doações para os candidatos ao Senado também já foram registradas. Até o momento, apenas a dupla petista Jaques Wagner - que busca a reeleição - e Rui Costa receberam valores. A doação para os dois também foi de R$ 50 mil, vindo do diretório estadual do PT.

Para os os postulantes ao Senado, o total de gastos pode ser de até R$ 5,3 milhões.