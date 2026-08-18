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INCENTIVO

Jerônimo e ACM Neto recebem primeiras doações de campanha

Candidatos começam a receber valores para impulsionar campanha

Anderson Ramos
Por
Jerônimo Rodrigues e ACM Neto, candidatos ao governo
Jerônimo Rodrigues e ACM Neto, candidatos ao governo - Foto: José Simões | AG. A TARDE
Eleições 2026

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) e o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil) foram os primeiros candidatos ao Governo da Bahia a receberem doação de campanha para as eleições de outubro.

Jerônimo recebeu R$ 50 mil do diretório estadual do Partido dos Trabalhadores, já ACM Neto (União Brasil) obteve R$ 181 mil da direção do União Brasil na Bahia, mais de três vezes o valor recebido pelo adversário.

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Na Bahia, o limite de gastos para os candidatos ao Palácio de Ondina não pode ultrapassar os R$ 17,7 milhões no primeiro turno e de R$ 8, 8 milhões no segundo turno.

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Senado

As primeiras doações para os candidatos ao Senado também já foram registradas. Até o momento, apenas a dupla petista Jaques Wagner - que busca a reeleição - e Rui Costa receberam valores. A doação para os dois também foi de R$ 50 mil, vindo do diretório estadual do PT.

Para os os postulantes ao Senado, o total de gastos pode ser de até R$ 5,3 milhões.

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ACM Neto doação de campanha eleições bahia Jerônimo Rodrigues

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