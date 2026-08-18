Número de candidaturas cai 30% na Bahia nas eleições de 2026; veja

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A Bahia registrou 1.203 candidaturas nas eleições de 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Um levantamento realizado por A TARDE, com base em dados oficiais da Justiça Eleitoral, mostra a seguinte distribuição por cargo:

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Governador: 7

Vice-governador: 7

Senador: 10

1º suplente: 10

2º suplente: 10

Deputado federal: 527

Deputado estadual: 632

Nas eleições de 2022, a Bahia teve 1.719 candidaturas validadas pela Justiça Eleitoral. Na comparação com o pleito anterior, o número caiu 516 candidaturas, uma redução de cerca de 30%.

Cenário nacional

O número de candidaturas também caiu no cenário nacional. Pela primeira vez em 20 anos, o Brasil registra redução no total de candidaturas em uma eleição geral, segundo os dados disponíveis até o momento.

Em todo o país, foram registradas 20.506 candidaturas em 2026, contra 29.262 nas eleições gerais de 2022. A queda é de 8.756 candidaturas, o equivalente a 29,92% em relação ao pleito anterior.

Perfil geral dos candidatos

Raça

Os dados mostram ainda que a maioria dos candidatos registrados para as eleições de 2026 se autodeclarou preta ou parda.

Das mais de 20 mil candidaturas, 49,9% são de pessoas pretas ou pardas. Brancos somam 48,7% dos postulantes, enquanto indígenas e amarelos representam, respectivamente, 0,9% e 0,5%.

Em números absolutos, 10.224 dos postulantes são negros e 9.974 são brancos, uma diferença de 250 candidatos entre os dois grupos.

A representação negra teve uma pequena queda de 0,4% em relação ao pleito de 2022. À época, 50,3% se autodeclararam pretos ou pardos.

Gênero

A composição por gênero mostra que 65% dos candidatos são homens, enquanto as mulheres representam 35% do total de inscritos.