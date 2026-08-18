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ELEIÇÕES 2026

Sabatinas e gravações: veja agenda dos candidatos ao governo da Bahia

Candidatos cumprem compromissos especialmente em Salvador

Yuri Abreu
Por
| Atualizada em
Candidatos ao governo da Bahia cumprem agenda nesta terça-feira
Candidatos ao governo da Bahia cumprem agenda nesta terça-feira - Foto: Nelson Júnior | TSE
Eleições 2026

O terceiro dia oficial de campanha eleitoral ao governo da Bahia, nesta terça-feira, 18, será marcado por uma agenda extensa dos postulantes ao Palácio de Ondina. Três dos principais candidatos terão compromissos especialmente em Salvador.

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Jerônimo Rodrigues

O governador e candidato à reeleição, Jerônimo Rodrigues (PT), terá duas entrevistas nesta terça-feira. Pela manhã, às 10h, participará de sabatina promovida pelo Grupo A TARDE.

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O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues
O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues - Foto: Divulgação

Na parte da tarde, às 14h, outra entrevista, desta vez na Band Bahia.

ACM Neto

O ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União), pela manhã, se reúne com a equipe de coordenação de campanha e recebe candidatos a deputado, além de lideranças de diversas cidades do Estado.

ACM Neto, candidato a governador da Bahia
ACM Neto, candidato a governador da Bahia - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

No final da tarde, ele participa da inauguração do Comitê de Campanha, na Avenida Antônio Carlos Magalhães, em Salvador. Ainda se reúne com lideranças de diversas regiões da Bahia.

À noite, faz gravação para programa eleitoral.

Ronaldo Mansur

O candidato do PSOL ao governo da Bahia, Ronaldo Mansur, pela manhã, fará gravação para as redes sociais, além de participar de reunião virtual com candidatos.

Ronaldo Mansur é candidato ao governo da Bahia pelo PSOL
Ronaldo Mansur é candidato ao governo da Bahia pelo PSOL - Foto: Raphael Muller/Ag. A TARDE

No início da tarde, concede entrevista à Rádio Caraípe FM, de Teixeira de Freitas, no extremo-sul da Bahia. Depois, participa de reunião com a vice, Meire Reis, e a coordenação de campanha.

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Tags

ACM Neto eleições 2026 Governo da Bahia Jerônimo Rodrigues Ronaldo Mansur

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