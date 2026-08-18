ELEIÇÕES 2026
Sabatinas e gravações: veja agenda dos candidatos ao governo da Bahia
Candidatos cumprem compromissos especialmente em Salvador
O terceiro dia oficial de campanha eleitoral ao governo da Bahia, nesta terça-feira, 18, será marcado por uma agenda extensa dos postulantes ao Palácio de Ondina. Três dos principais candidatos terão compromissos especialmente em Salvador.
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Jerônimo Rodrigues
O governador e candidato à reeleição, Jerônimo Rodrigues (PT), terá duas entrevistas nesta terça-feira. Pela manhã, às 10h, participará de sabatina promovida pelo Grupo A TARDE.
Na parte da tarde, às 14h, outra entrevista, desta vez na Band Bahia.
ACM Neto
O ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União), pela manhã, se reúne com a equipe de coordenação de campanha e recebe candidatos a deputado, além de lideranças de diversas cidades do Estado.
No final da tarde, ele participa da inauguração do Comitê de Campanha, na Avenida Antônio Carlos Magalhães, em Salvador. Ainda se reúne com lideranças de diversas regiões da Bahia.
À noite, faz gravação para programa eleitoral.
Ronaldo Mansur
O candidato do PSOL ao governo da Bahia, Ronaldo Mansur, pela manhã, fará gravação para as redes sociais, além de participar de reunião virtual com candidatos.
No início da tarde, concede entrevista à Rádio Caraípe FM, de Teixeira de Freitas, no extremo-sul da Bahia. Depois, participa de reunião com a vice, Meire Reis, e a coordenação de campanha.