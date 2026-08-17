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REAÇÃO

Flávio reage a fala de Kassab e critica candidatura de Caiado

Cacique do PSD afirmou que Flávio não tem chance de vencer eleição

Redação
Por Redação
Flávio Bolsonaro, candidato ao Palácio do Planalto.
Flávio Bolsonaro, candidato ao Palácio do Planalto. - Foto: Vitor Souza | AFP
Eleições 2026

O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) reagiu à fala do candidato a vice de Ronaldo Caiado, Gilberto Kassab (PSD), que disse que o senador tem "chance zero" de vencer as eleições.

Na quinta-feira (13), Kassab afirmou, em evento com empresários, que o centrão está com o presidente Lula (PT) e que o filho de Jair Bolsonaro não venceria a disputa.

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Sem citar nomes, Flávio criticou "outros candidatos a presidente que se dizem de direita" nas redes. O presidenciável afirmou sempre ter tido "muito claro que seriam Todos contra o PT" e que sua "disputa é para resgatar o Brasil do cativeiro, e não pelo poder".

Subindo o tom

Até então, Flávio evitava embates diretos com Caiado, que, desde julho, tem feito críticas mais ácidas ao adversário. A expectativa do senador era não acirrar os ânimos com candidatos que podem apoiá-lo no segundo turno.

O tema foi abordado pelo ex-governador em seu primeiro ato de campanha, no domingo (16), em Goiás. O político chamou o posicionamento de Flávio de "momento de desespero".

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"Realmente eles estão desesperados. Não conseguem. Todo dia é um problema. Todo dia é uma explicação. É uma surpresinha todo dia", afirmou, em referência a escândalos e polêmicas associadas ao presidenciável do PL, como o pedido de dinheiro a Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master.

"Esse pessoal [da campanha do Flávio Bolsonaro] está apavorado. Podem ficar tranquilos que o único político com mandato no Brasil, que é oposição ao Lula e que nunca votou no Lula, chama-se Ronaldo Caiado", afirmou.

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eleições 2026 Flávio Bolsonaro Gilberto Kassab Ronaldo Caiado

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