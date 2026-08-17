Flávio reage a fala de Kassab e critica candidatura de Caiado

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O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) reagiu à fala do candidato a vice de Ronaldo Caiado, Gilberto Kassab (PSD), que disse que o senador tem "chance zero" de vencer as eleições.

Na quinta-feira (13), Kassab afirmou, em evento com empresários, que o centrão está com o presidente Lula (PT) e que o filho de Jair Bolsonaro não venceria a disputa.

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Sem citar nomes, Flávio criticou "outros candidatos a presidente que se dizem de direita" nas redes. O presidenciável afirmou sempre ter tido "muito claro que seriam Todos contra o PT" e que sua "disputa é para resgatar o Brasil do cativeiro, e não pelo poder".

Subindo o tom

Até então, Flávio evitava embates diretos com Caiado, que, desde julho, tem feito críticas mais ácidas ao adversário. A expectativa do senador era não acirrar os ânimos com candidatos que podem apoiá-lo no segundo turno.

O tema foi abordado pelo ex-governador em seu primeiro ato de campanha, no domingo (16), em Goiás. O político chamou o posicionamento de Flávio de "momento de desespero".

"Realmente eles estão desesperados. Não conseguem. Todo dia é um problema. Todo dia é uma explicação. É uma surpresinha todo dia", afirmou, em referência a escândalos e polêmicas associadas ao presidenciável do PL, como o pedido de dinheiro a Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master.

"Esse pessoal [da campanha do Flávio Bolsonaro] está apavorado. Podem ficar tranquilos que o único político com mandato no Brasil, que é oposição ao Lula e que nunca votou no Lula, chama-se Ronaldo Caiado", afirmou.