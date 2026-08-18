Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

ELEIÇÕES 2026

Loyola é exonerado da Serin e assume campanha de reeleição de Jerônimo

Mudança ocorre dois dias após o início oficial da campanha eleitoral

Ane Catarine
Por
Adolpho Loyola, ex-secretário de relações Institucional da Bahia (SERIN)
Adolpho Loyola, ex-secretário de relações Institucional da Bahia (SERIN) - Foto: José Simões/Ag. A TARDE
Eleições 2026

O secretário de Relações Institucionais da Bahia (Serin), Adolpho Loyola, foi exonerado do cargo nesta terça-feira, 18, para assumir a coordenação-geral da campanha do governador Jerônimo Rodrigues (PT) à reeleição. A mudança foi oficializada no Diário Oficial do Estado (DOE) e ocorre dois dias após o início oficial da campanha eleitoral.

Com a saída de Loyola, a Serin passa a ser comandada interinamente pelo então chefe de gabinete da pasta, Jonival Lucas.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

A saída de Loyola já havia sido anunciada pelo governador durante reunião do conselho político, na última sexta-feira, 14.

Leia Também:

ESTRATÉGIA ELEITORAL

Adolpho Loyola assume coordenadoria da campanha de Jerônimo
Adolpho Loyola assume coordenadoria da campanha de Jerônimo imagem

MAIOR DA HISTÓRIA

Convenção terá mais de 20 mil pessoas, projeta Adolpho Loyola
Convenção terá mais de 20 mil pessoas, projeta Adolpho Loyola imagem

POLÍTICA

Adolpho Loyola abre o jogo sobre suplência de Jaques Wagner
Adolpho Loyola abre o jogo sobre suplência de Jaques Wagner imagem

Principal articulador político do governo

Um dos principais nomes do governo Jerônimo Rodrigues, Loyola exerceu papel estratégico na articulação da gestão petista com prefeitos, deputados, partidos e outras lideranças políticas.

O ex-secretário também atuou nas negociações que levaram prefeitos ligados ao ex-prefeito de Salvador e candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil), a deixar a base de oposição e declarar apoio a Jerônimo.

Fora da estrutura do governo estadual, Loyola passa agora a se dedicar à articulação política e à organização da campanha pela reeleição de Jerônimo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

adolpho loyola Jerônimo Rodrigues

Relacionadas

Mais lidas