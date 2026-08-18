Loyola é exonerado da Serin e assume campanha de reeleição de Jerônimo

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O secretário de Relações Institucionais da Bahia (Serin), Adolpho Loyola, foi exonerado do cargo nesta terça-feira, 18, para assumir a coordenação-geral da campanha do governador Jerônimo Rodrigues (PT) à reeleição. A mudança foi oficializada no Diário Oficial do Estado (DOE) e ocorre dois dias após o início oficial da campanha eleitoral.

Com a saída de Loyola, a Serin passa a ser comandada interinamente pelo então chefe de gabinete da pasta, Jonival Lucas.

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A saída de Loyola já havia sido anunciada pelo governador durante reunião do conselho político, na última sexta-feira, 14.

Principal articulador político do governo

Um dos principais nomes do governo Jerônimo Rodrigues, Loyola exerceu papel estratégico na articulação da gestão petista com prefeitos, deputados, partidos e outras lideranças políticas.

O ex-secretário também atuou nas negociações que levaram prefeitos ligados ao ex-prefeito de Salvador e candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil), a deixar a base de oposição e declarar apoio a Jerônimo.

Fora da estrutura do governo estadual, Loyola passa agora a se dedicar à articulação política e à organização da campanha pela reeleição de Jerônimo.