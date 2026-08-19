ELEIÇÕES
Evangélicos lideram nomes de urna religiosos nas eleições
Em todo o país, 381 candidatos fizeram registros com expressões como "pastor" e "mãe de santo"
A força da fé também será colocada à prova nestas eleições. Em todo o país, 381 candidatos registram seus nomes de urna utilizando expressões como “irmão”, “pastor”, “bispo”, “diácono” e “mãe de santo”.
Apesar da quantidade, há uma queda de 42% no pleito deste ano em relação a 2022, quando houve 657 registros, conforme levantamento do Poder 360 com base em informações disponíveis na plataforma DivulgaCand, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
"Pastor" é a expressão mais comum
Do total de registros identificados neste ano, 355 (93,2%) usam termos ligados a essas denominações. “Pastor” é a expressão mais comum, com 179 candidaturas.
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Outros 14 registros usam referências associadas ao catolicismo, como “padre”, “frei” e “da pastoral”. Termos relacionados a religiões de matriz africana aparecem em 12 nomes de urna.
MDB lidera quantidade de nomes religiosos
Entre os partidos políticos, três se destacam pela quantidade de candidaturas com termos religiosos nos nomes de urna:
- MDB - 34
- PL - 32
- Novo - 31