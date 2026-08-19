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ELEIÇÕES

Evangélicos lideram nomes de urna religiosos nas eleições

Em todo o país, 381 candidatos fizeram registros com expressões como "pastor" e "mãe de santo"

Yuri Abreu
Por
Mais de 380 candidatos registraram nomes de urna utilizando expressões ligadas a religião
Mais de 380 candidatos registraram nomes de urna utilizando expressões ligadas a religião - Foto: Imagem gerada por IA
Eleições 2026

A força da fé também será colocada à prova nestas eleições. Em todo o país, 381 candidatos registram seus nomes de urna utilizando expressões como “irmão”, “pastor”, “bispo”, “diácono” e “mãe de santo”.

Apesar da quantidade, há uma queda de 42% no pleito deste ano em relação a 2022, quando houve 657 registros, conforme levantamento do Poder 360 com base em informações disponíveis na plataforma DivulgaCand, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

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"Pastor" é a expressão mais comum

Do total de registros identificados neste ano, 355 (93,2%) usam termos ligados a essas denominações. “Pastor” é a expressão mais comum, com 179 candidaturas.

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Outros 14 registros usam referências associadas ao catolicismo, como “padre”, “frei” e “da pastoral”. Termos relacionados a religiões de matriz africana aparecem em 12 nomes de urna.

MDB lidera quantidade de nomes religiosos

Entre os partidos políticos, três se destacam pela quantidade de candidaturas com termos religiosos nos nomes de urna:

  • MDB - 34
  • PL - 32
  • Novo - 31
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eleições 2026 evangélicos religião TSE

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