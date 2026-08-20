ACM Neto defende forte participação do interior no governo da Bahia, caso seja eleito

Na contramão de 2022, o candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil), afirmou nesta quinta-feira, 20, que priorizará nomes do interior baiano em sua governança, caso seja eleito no dia 4 de outubro, 1º turno eleitoral.

Isso porque, segundo ele, a futura gestão terá a cara da Bahia com nomes como o do prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo (União Brasil), e o ex-prefeito de Jequié, Zé Cocá (PP), que compõe a chapa majoritária ao seu lado no posto de vice.

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Zé Cocá não vai ter um papel figurativo no meu governo. Zé Cocá não vai servir só para dancinha. Zé Cocá vai ter um papel executivo ao meu lado. Ele vai me ajudar a governar o nosso estado e vai ser um vice com prestígio e com força porque é um cara qualificado

ÚItimo convidado da sabatina promovida por A TARDE, ACM Neto ainda exaltou o papel exercido pelo gestor de Feira de Santana e diz que espera a ajuda do feirense para construir uma nova era no estado.

“Zé Ronaldo vai ter um papel muito importante pela história que ele tem e a liderança que ele constituiu. Tenho certeza que vai me ajudar de maneira mais ampla a governar o estado como um todo”.

ACM Neto ainda complementou: “Eu quero mobilizar o que há de melhor na energia, na capacidade produtiva e na ideia das pessoas do interior. Eu não vou fazer um governo só de pessoas da capital. Eu vou fazer um governo de gente do interior boa, para me ajudar a desempenhar papéis importantes na diretoria e superintendência da gestão estadual”.

Eleições de 2022 x relação com prefeitos

Questionado sobre a prospecção de prefeitos baianos para o seu arco de alianças para este pleito, ACM Neto optou por comentar a estratégia passada, a qual terminou derrotado nas urnas, e fez uma nova projeção para este ano.

“Há quatros anos nós vencemos os grandes municípios. Hoje, a nossa perspectiva é manter. A nossa diferença [em relação ao ano passado] é melhorar o desempenho nas pequenas e médias cidades. Agora, a gente vai buscar o que faltou para ganhar as eleições neste ano”, disse e complementando:

Eu não vou fazer o governo só de gente da capital. Eu vou trazer gente do interior. A gente tem que fazer um governo amplo

Assista a entrevista completa:

Voto Lula-Neto

Já ao ser questionado sobre a estratégia do voto Lula-Neto, o postulante ao Palácio de Ondina defendeu a liberdade de escolha do eleitor e mencionou o sentimento de mudança dos baianos, que segundo ele, vem sendo sentido nas ruas.

“A nossa estratégia central é discutir a Bahia. [...]. Muita gente que votou em Jerônimo, está conosco, porque quer mudar”, disse, e em seguida acrescentou:

“[...] Nós vencemos as eleições e eu nunca usei essa questão partidária como justificativa para nada. Tendo governado com três presidentes. A escolha do eleitor é livre”.

Ele ainda reafirmou a independência do eleitor e diz estar "preparado" para governar com qualquer nome que seja eleito para ocupar o Palácio do Planalto a partir do dia 1º de janeiro de 2027, caso ele também seja eleito para comandar o governo da Bahia.

“Ninguém tem obrigação de votar em partido vertical para presidente, senador ou deputado. Cada um pode fazer a sua escolha. Eu estarei preparado para governar a Bahia com o presidente que o Brasil escolher. Isso não significa que eu não tenho a minha preferência”.

Por fim, ele ainda voltou a defender o nome de Ronaldo Caiado (PSD), como o seu candidato à presidência da República.

“O meu candidato a presidente a quem eu tenho uma parceria de vida é Ronaldo Caiado. Estou pedindo voto a Ronaldo Caiado, respeitando naturalmente os partidos que integram a minha aliança, que tem outros candidatos a presidente e respeitando a vontade do eleitor, que lá na ponta pode escolher livremente o seu candidato a presidente da República”