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ELEIÇÕES 2026

Caiado diz “acreditar na vacina” e defende ciência em evento

Declaração do candidato ocorre em meio a discursos negacionistas sobre o tema

Ane Catarine
Por
O candidato à Presidência da República, Ronaldo Caiado (PSD)
O candidato à Presidência da República, Ronaldo Caiado (PSD) - Foto: Walter Folador/Governo de Goiás
Eleições 2026

O candidato à Presidência da República, Ronaldo Caiado (PSD), defendeu nesta quarta-feira, 19, a vacinação e afirmou acreditar na ciência ao apresentar propostas para a área da Saúde.

Durante participação no 34º Congresso da Confederação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos (CMB), em Brasília, ele citou sua atuação como governador de Goiás no início da pandemia de Covid-19, em 2020, para reforçar o posicionamento.

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“Fui o primeiro a me basear naquilo que aprendi. Sou um homem que acredita na ciência, eu acredito na vacina”, afirmou.

A declaração ocorre em meio ao debate eleitoral sobre a vacinação e à circulação de discursos negacionistas sobre o tema.

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Ampliação do acesso à saúde

Além da vacinação, Caiado destacou o desafio de ampliar o acesso à saúde diante das limitações orçamentárias.

“A saúde brasileira nos impõe um desafio, que é encaixar a universalidade dentro de um orçamento que é contingenciado em parcelas.”

Formado em medicina e especializado em ortopedia, o candidato também defendeu o uso de tecnologia para ampliar o atendimento na rede pública.

Entre as propostas apresentadas, citou a oferta de telemedicina nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), principalmente como forma de facilitar o acesso da população a consultas com especialistas.

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Caiado eleições 2026 presidência da república PSD

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