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ELEIÇÕES 2026

Ronaldo Caiado faz aceno ao MDB e busca apoio de ex-presidentes

Candidato do PSD à presidência encontrou Temer e Sarney

Ane Catarine
Por
| Atualizada em
Caiado se reúne com Sarney e Temer em aceno ao MDB
Caiado se reúne com Sarney e Temer em aceno ao MDB - Foto: Reprodução/Redes Sociais
Eleições 2026

O candidato do PSD à Presidência da República, Ronaldo Caiado, fez um aceno ao MDB na terça-feira, 11, ao se reunir com os ex-presidentes José Sarney e Michel Temer. O encontro também contou com a presença do presidente nacional do PSD e candidato a vice na chapa, Gilberto Kassab.

A reunião ocorre em meio à articulação de Caiado para ampliar o apoio político à candidatura. Ao registrar o encontro nas redes sociais, Kassab destacou a presença dos dois ex-presidentes ao lado do candidato do presidenciável.

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“Não é todo dia que temos o privilégio de tirar uma foto com dois ex-presidentes e um futuro presidente da República”, escreveu Kassab na legenda da publicação.

Confira:

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Quem são Sarney e Temer

José Sarney foi presidente da República entre 1985 e 1990. Ele assumiu o cargo após a eleição indireta de Tancredo Neves e a morte do presidente eleito, em abril de 1985.

O governo Sarney foi marcado pelo processo de redemocratização do país e pela elaboração da Constituição de 1988.

Michel Temer foi vice-presidente de Dilma Rousseff (PT) por dois mandatos e assumiu a Presidência em agosto de 2016, após o impeachment da petista. Ficou no cargo até dezembro de 2018.

Antes de chegar à Presidência, Temer também presidiu a Câmara dos Deputados por três vezes.

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elei eleições José Sarney mdb Michel Temer PSD Ronaldo Caiado

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