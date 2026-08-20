Grupo A TARDE sabatina ACM Neto nesta quinta-feira (20)

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O candidato ao Governo do Estado, ACM Neto (União Brasil), será sabatinado pelo Grupo A TARDE nesta quinta-feira, 20, a partir das 10h. A entrevista terá transmissão simultânea no A TARDE Play, através do Youtube, e na Rádio A TARDE FM, sintonia 103.9.

A sabatina será conduzida pelos jornalistas Eduardo Dias, editor de Política do Portal A TARDE, e Juliana Nobre, Head de Jornal Massa!. A entrevista também conta com as presenças da repórter do portal A TARDE, Ane Catarine, e do apresentador e jornalista da Band Bahia, Victor Pinto.

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Assim como as entrevistas com os candidatos ao Senado, as sabatinas com os postulantes ao Palácio de Ondina serão divididas em três blocos, tratando sobre as propostas previstas no plano de governo, mas também abrindo possibilidade para perguntas livres.

Formato e estrutura

As sabatinas ocorrem em um cenário exclusivo com acomodação em formato de roda de conversa, integrando candidatos, apresentadores e jornalistas convidados no mesmo ambiente. Cada programa possui 55 minutos de duração total, estruturados da seguinte forma:

Abertura e considerações (10 minutos): introdução da pauta, apresentação dos participantes, perguntas iniciais e considerações finais do candidato.

introdução da pauta, apresentação dos participantes, perguntas iniciais e considerações finais do candidato. Entrevista Principal (45 minutos): dividida em três blocos temáticos de 15 minutos cada.

Dinâmica dos blocos temáticos

Cada bloco comporta 4 perguntas, com tempo de resposta estipulado em até 3 minutos por questão:

Bloco 1 – Economia e Infraestrutura: Tratando sobre as propostas para geração de empregos, captação de empresas e investimentos na infraestrutura da Bahia.

Tratando sobre as propostas para geração de empregos, captação de empresas e investimentos na infraestrutura da Bahia. Bloco 2 – Segurança, Saúde e Educação: pauta abordando os três principais temas que preocupam a população baiana. Os questionamentos serão embasados no plano de governo dos respectivos candidatos.

pauta abordando os três principais temas que preocupam a população baiana. Os questionamentos serão embasados no plano de governo dos respectivos candidatos. Bloco 3 – Pergunta livre: pauta aberta com questionamentos formulados diretamente pela bancada de entrevistadores.

Onde Assistir

As entrevistas vão ao ar no A TARDE Play, ao vivo no YouTube, e também terão transmissão simultânea na Rádio A TARDE FM. Ademais, há repercussão editorial diária nos portais, jornais impressos do Grupo e atualizações na programação nas redes sociais.

Cronograma

Com a sabatina que será realizada com ACM Neto, o Grupo A TARDE entrevistará os três principais candidatos ao Governo do Estado. Além disso, os postulantes ao Senado Federal pela Bahia também foram entrevistados pelo Grupo.

As sabatinas estão disponíveis no Youtube do A TARDE Play e foram realizadas nas datas: