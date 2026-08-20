Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ELEIÇÕES

A TARDE ELEIÇÕES

Grupo A TARDE sabatina ACM Neto nesta quinta-feira (20)

Candidato ao Governo do Estado pelo União Brasil é o último convidado para as sabatinas do A TARDE

Leo Almeida
Por
ACM Neto, candidato pelo União Brasil
ACM Neto, candidato pelo União Brasil - Foto: José Simões | Ag. A TARDE
Eleições 2026

O candidato ao Governo do Estado, ACM Neto (União Brasil), será sabatinado pelo Grupo A TARDE nesta quinta-feira, 20, a partir das 10h. A entrevista terá transmissão simultânea no A TARDE Play, através do Youtube, e na Rádio A TARDE FM, sintonia 103.9.

A sabatina será conduzida pelos jornalistas Eduardo Dias, editor de Política do Portal A TARDE, e Juliana Nobre, Head de Jornal Massa!. A entrevista também conta com as presenças da repórter do portal A TARDE, Ane Catarine, e do apresentador e jornalista da Band Bahia, Victor Pinto.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Assim como as entrevistas com os candidatos ao Senado, as sabatinas com os postulantes ao Palácio de Ondina serão divididas em três blocos, tratando sobre as propostas previstas no plano de governo, mas também abrindo possibilidade para perguntas livres.

Leia Também:

ELEIÇÕES 2026

Sabatina A TARDE: Ronaldo Mansur defende regulamentação da cannabis e aborto pelo SUS
Sabatina A TARDE: Ronaldo Mansur defende regulamentação da cannabis e aborto pelo SUS imagem

ELEIÇÕES 2026

Ronaldo Mansur defende mais concursos para saúde e hospitais na Bahia
Ronaldo Mansur defende mais concursos para saúde e hospitais na Bahia imagem

ELEIÇÕES 2026

Ronaldo Mansur quer reativar Derba para valorizar pequenos produtores rurais
Ronaldo Mansur quer reativar Derba para valorizar pequenos produtores rurais imagem

Formato e estrutura

As sabatinas ocorrem em um cenário exclusivo com acomodação em formato de roda de conversa, integrando candidatos, apresentadores e jornalistas convidados no mesmo ambiente. Cada programa possui 55 minutos de duração total, estruturados da seguinte forma:

  • Abertura e considerações (10 minutos): introdução da pauta, apresentação dos participantes, perguntas iniciais e considerações finais do candidato.
  • Entrevista Principal (45 minutos): dividida em três blocos temáticos de 15 minutos cada.

Dinâmica dos blocos temáticos

Cada bloco comporta 4 perguntas, com tempo de resposta estipulado em até 3 minutos por questão:

  • Bloco 1 – Economia e Infraestrutura: Tratando sobre as propostas para geração de empregos, captação de empresas e investimentos na infraestrutura da Bahia.
  • Bloco 2 – Segurança, Saúde e Educação: pauta abordando os três principais temas que preocupam a população baiana. Os questionamentos serão embasados no plano de governo dos respectivos candidatos.
  • Bloco 3 – Pergunta livre: pauta aberta com questionamentos formulados diretamente pela bancada de entrevistadores.

Onde Assistir

As entrevistas vão ao ar no A TARDE Play, ao vivo no YouTube, e também terão transmissão simultânea na Rádio A TARDE FM. Ademais, há repercussão editorial diária nos portais, jornais impressos do Grupo e atualizações na programação nas redes sociais.

Cronograma

Com a sabatina que será realizada com ACM Neto, o Grupo A TARDE entrevistará os três principais candidatos ao Governo do Estado. Além disso, os postulantes ao Senado Federal pela Bahia também foram entrevistados pelo Grupo.

As sabatinas estão disponíveis no Youtube do A TARDE Play e foram realizadas nas datas:

  • 10/08 (João Roma)
  • 11/08 (Marcelo Carvalho)
  • 12/08 (Professora Delliana)
  • 14/08 (Jaques Wagner)
  • 15/08 (Angelo Coronel)
  • 17/08 (Rui Costa)
  • 18/08 (Jerônimo Rodrigues)
  • 19/08 (Ronaldo Mansur)
  • 20/08 (ACM Neto)
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

ACM Neto Eleições da Bahia Sabatinas A TARDE

Relacionadas

Mais lidas