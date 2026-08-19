ELEIÇÕES 2026
Sabatina A TARDE: Ronaldo Mansur defende regulamentação da cannabis e aborto pelo SUS
Candidato ao governo da Bahia foi o segundo sabatinado pelo Grupo A TARDE
O candidato ao governo da Bahia pelo PSOL, Ronaldo Mansur, foi sabatinado pelo Grupo A TARDE na manhã desta quarta-feira, 19, e defendeu propostas que constam no plano de governo registrado na Justiça Eleitoral, como a regulamentação da cannabis, a desmilitarização das polícias e a garantia do aborto legal.
Ao defender a legalização da maconha, Mansur afirmou que o uso recreativo da cannabis, diferentemente do consumo de bebidas alcoólicas, não provoca mortes no trânsito nem brigas e deixa o usuário apenas “alegrão”.
Há 130 anos, tomar cachaça era proibido. Quem fosse pego bebendo na rua, era preso. Não se vê quem usa cannabis de forma recreativa pegar um carro e sair atropelando pessoas, nem sair procurando briga com todo mundo. Quem usa cannabis só fica alegrão Ronaldo Mansur - Candidato
Sobre o aborto pelo SUS, Mansur afirmou que mulheres com maior poder aquisitivo já conseguem realizar o procedimento em clínicas particulares, enquanto aquelas com menor renda ficam sujeitas aos riscos de abortos clandestinos.
“Tem muitas mulheres e adolescentes que fazem processos abortivos e vêm a óbito. Isso ocorre todos os dias na Bahia. Para quem tem dinheiro, o aborto é legalizado. Nesse caso, a mulher chega nas clínicas, o governo finge que não vê e realizam o procedimento”, afirmou.
Confira outros pontos abordados na sabatina:
Desmilitarização
Mansur também defendeu a desmilitarização das policiais. Segundo o candidato, o modelo atual limita a atuação dos profissionais de segurança pública.
“O Brasil é um poucos países que ainda preserva a instituição Polícia Militar. Dentro do militarismo, o trabalhador da segurança pública fica totalmente engessado. Não pode reclamar e nem fazer greve senão é preso, apenas oficial pode tudo”, disse.
Desigualdade entre os candidatos
Questionado sobre o desempenho nas pesquisas de intenção de voto, inferior ao dos adversários Jerônimo Rodrigues (PT) e ACM Neto (União Brasil), Mansur citou a desigualdade entre as candidaturas.
“Não temos candidatos ao governo da Bahia competindo de forma igual, nem tempo de TV e nem recursos. Vamos receber um Fundo Eleitoral que não chega nem perto do que os outros dois candidatos vão receber”, afirmou.
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Concursos para a saúde
Na área da saúde, Mansur criticou a terceirização de serviços e defendeu maior participação direta do Estado na gestão. Além disso, o candidato afirmou que, se eleito, fará novos concursos para a área.
“É preciso que a gente assuma a responsabilidade. Vamos construir muito mais hospitais e vamos ter uma economia a partir do momento que a gente faça contratações de profissionais através dos concursos públicos. O último concurso realizado para a área de saúde na Bahia foi em 2008.”
Valorização do pequeno produtor
Mansur também defendeu que o agronegócio cumpra uma função social e propôs ampliar os investimentos destinados aos pequenos agricultores.
Segundo o candidato, o setor recebe grandes isenções do governo, enquanto a agricultura familiar tem papel importante no abastecimento da população.