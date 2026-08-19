Sabatina A TARDE: Ronaldo Mansur defende regulamentação da cannabis e aborto pelo SUS

O candidato ao governo da Bahia pelo PSOL, Ronaldo Mansur, foi sabatinado pelo Grupo A TARDE na manhã desta quarta-feira, 19, e defendeu propostas que constam no plano de governo registrado na Justiça Eleitoral, como a regulamentação da cannabis, a desmilitarização das polícias e a garantia do aborto legal.

Ao defender a legalização da maconha, Mansur afirmou que o uso recreativo da cannabis, diferentemente do consumo de bebidas alcoólicas, não provoca mortes no trânsito nem brigas e deixa o usuário apenas “alegrão”.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Há 130 anos, tomar cachaça era proibido. Quem fosse pego bebendo na rua, era preso. Não se vê quem usa cannabis de forma recreativa pegar um carro e sair atropelando pessoas, nem sair procurando briga com todo mundo. Quem usa cannabis só fica alegrão Ronaldo Mansur - Candidato

Sobre o aborto pelo SUS, Mansur afirmou que mulheres com maior poder aquisitivo já conseguem realizar o procedimento em clínicas particulares, enquanto aquelas com menor renda ficam sujeitas aos riscos de abortos clandestinos.

“Tem muitas mulheres e adolescentes que fazem processos abortivos e vêm a óbito. Isso ocorre todos os dias na Bahia. Para quem tem dinheiro, o aborto é legalizado. Nesse caso, a mulher chega nas clínicas, o governo finge que não vê e realizam o procedimento”, afirmou.

Confira outros pontos abordados na sabatina:

Desmilitarização

Mansur também defendeu a desmilitarização das policiais. Segundo o candidato, o modelo atual limita a atuação dos profissionais de segurança pública.

“O Brasil é um poucos países que ainda preserva a instituição Polícia Militar. Dentro do militarismo, o trabalhador da segurança pública fica totalmente engessado. Não pode reclamar e nem fazer greve senão é preso, apenas oficial pode tudo”, disse.

Desigualdade entre os candidatos

Questionado sobre o desempenho nas pesquisas de intenção de voto, inferior ao dos adversários Jerônimo Rodrigues (PT) e ACM Neto (União Brasil), Mansur citou a desigualdade entre as candidaturas.

“Não temos candidatos ao governo da Bahia competindo de forma igual, nem tempo de TV e nem recursos. Vamos receber um Fundo Eleitoral que não chega nem perto do que os outros dois candidatos vão receber”, afirmou.

Concursos para a saúde

Na área da saúde, Mansur criticou a terceirização de serviços e defendeu maior participação direta do Estado na gestão. Além disso, o candidato afirmou que, se eleito, fará novos concursos para a área.

“É preciso que a gente assuma a responsabilidade. Vamos construir muito mais hospitais e vamos ter uma economia a partir do momento que a gente faça contratações de profissionais através dos concursos públicos. O último concurso realizado para a área de saúde na Bahia foi em 2008.”

O candidato ao governo da Bahia, Ronaldo Mansur (PSOL) - Foto: Uendel Galter/Ag. A Tarde

Valorização do pequeno produtor

Mansur também defendeu que o agronegócio cumpra uma função social e propôs ampliar os investimentos destinados aos pequenos agricultores.

Segundo o candidato, o setor recebe grandes isenções do governo, enquanto a agricultura familiar tem papel importante no abastecimento da população.

Confira a entrevista completa: