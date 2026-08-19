ELEIÇÕES 2026
"O agronegócio deve ter sua função social", defende Ronaldo Mansur
Candidato ao governo da Bahia foi entrevistado nesta quarta-feira, 19, durante sabatina
O candidato ao governo da Bahia, Ronaldo Mansur (PSOL), disse nesta quarta-feira, 19, durante sabatina do Grupo A TARDE, que o agronegócio deve ter a sua função social ao defender uma maior gama de investimentos ao pequeno agricultor.
Segundo o psolista, o setor, apesar de receber grandes isenções do governo, pouco contribui para a mesa do trabalhador.
A sabatina está sendo conduzida pelos jornalistas Eduardo Dias, editor de Política do portal A TARDE, e Juliana Nobre, head do Massa!. A entrevista também conta com as presenças do repórter do portal A TARDE, Rodrigo Tardio, e do diretor do Noticiário Baiano, Rafael Albuquerque.
"Nosso objetivo é valorizar o pequeno agricultor, com o Desenbahia oferecendo crédito. A agricultura familiar é responsável por colocar o alimento na mesa. Por outro lado, o agronegócio deve ter sua função social", afirmou.
"Na pandemia, os alimentos bateram no teto e, além disso, o segmento recebe bilhões de isenções do governo federal, mas o que pouco produz para a mesa do trabalhador. Não somos contra o agro, mas reforço que ele tem que ter sua participação social no Brasil", acrescentou.
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Acompanhe a sabatina com o candidato ao governo da Bahia, Ronaldo Mansur (PSOL), clicando no player abaixo: