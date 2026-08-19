Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ELEIÇÕES

ELEIÇÕES 2026

"O agronegócio deve ter sua função social", defende Ronaldo Mansur

Candidato ao governo da Bahia foi entrevistado nesta quarta-feira, 19, durante sabatina

Yuri Abreu
Por
Ronaldo Mansur é candidato ao governo da Bahia pelo PSOL
Ronaldo Mansur é candidato ao governo da Bahia pelo PSOL - Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE
Eleições 2026

O candidato ao governo da Bahia, Ronaldo Mansur (PSOL), disse nesta quarta-feira, 19, durante sabatina do Grupo A TARDE, que o agronegócio deve ter a sua função social ao defender uma maior gama de investimentos ao pequeno agricultor.

Segundo o psolista, o setor, apesar de receber grandes isenções do governo, pouco contribui para a mesa do trabalhador.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

A sabatina está sendo conduzida pelos jornalistas Eduardo Dias, editor de Política do portal A TARDE, e Juliana Nobre, head do Massa!. A entrevista também conta com as presenças do repórter do portal A TARDE, Rodrigo Tardio, e do diretor do Noticiário Baiano, Rafael Albuquerque.

"Nosso objetivo é valorizar o pequeno agricultor, com o Desenbahia oferecendo crédito. A agricultura familiar é responsável por colocar o alimento na mesa. Por outro lado, o agronegócio deve ter sua função social", afirmou.

"Na pandemia, os alimentos bateram no teto e, além disso, o segmento recebe bilhões de isenções do governo federal, mas o que pouco produz para a mesa do trabalhador. Não somos contra o agro, mas reforço que ele tem que ter sua participação social no Brasil", acrescentou.

Leia Também:

ELEIÇÕES 2026

Ronaldo Mansur quer reativar Derba para valorizar pequenos produtores rurais
Ronaldo Mansur quer reativar Derba para valorizar pequenos produtores rurais imagem

ELEIÇÕES

ACM Neto defende liberdade do eleitor sobre 'dobradinha' com Lula
ACM Neto defende liberdade do eleitor sobre 'dobradinha' com Lula imagem

ELEIÇÕES

Evangélicos lideram nomes de urna religiosos nas eleições
Evangélicos lideram nomes de urna religiosos nas eleições imagem

Acompanhe a sabatina com o candidato ao governo da Bahia, Ronaldo Mansur (PSOL), clicando no player abaixo:

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

eleições 2026 psol Ronaldo Mansur Sabatinas A TARDE

Relacionadas

Mais lidas