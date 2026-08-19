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ELEIÇÕES 2026

Ronaldo Mansur quer reativar Derba para valorizar pequenos produtores rurais

Candidato do PSOL ao governo da Bahia foi entrevistado nesta quarta-feira, 19

Yuri Abreu
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Ronaldo Mansur é candidato ao governo da Bahia
Ronaldo Mansur é candidato ao governo da Bahia - Foto: Uendel Galter | AG. A TARDE
Eleições 2026

O candidato ao governo da Bahia, Ronaldo Mansur (PSOL), afirmou nesta quarta-feira, 19, durante sabatina promovida pelo Grupo A TARDE, que, caso seja eleito para comandar o Estado pelos próximos quatro anos, vai reativar o antigo Departamento de Estradas e Rodagens da Bahia (DERBA) — extinto em 2015 — para beneficiar os pequenos produtores do interior.

Segundo ele, a ideia é melhorar as condições das estradas vicinais e rodovias próximas a elas para que o pequeno produtor possa escoar o seu produto.

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"Nós temos que valorizar a pequena economia do interior do estado para que elas possam gerar valor. Para isso, a gente quer reativar a empresa de estradas e rodovias para que as estradas vicinais e rodovias atendam o pequeno produtor a escoar o seu produto", afirmou o psolista.

A sabatina está sendo conduzida pelos jornalistas Eduardo Dias, editor de Política do portal A TARDE, e Juliana Nobre, head do Massa!. A entrevista também conta com as presenças do repórter do portal A TARDE, Rodrigo Tardio, e do diretor do Noticiário Baiano, Rafael Albuquerque.

Acompanhe a sabatina com o candidato ao governo da Bahia, Ronaldo Mansur (PSOL), clicando no player abaixo:

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