ELEIÇÕES 2026
Ronaldo Mansur quer reativar Derba para valorizar pequenos produtores rurais
Candidato do PSOL ao governo da Bahia foi entrevistado nesta quarta-feira, 19
O candidato ao governo da Bahia, Ronaldo Mansur (PSOL), afirmou nesta quarta-feira, 19, durante sabatina promovida pelo Grupo A TARDE, que, caso seja eleito para comandar o Estado pelos próximos quatro anos, vai reativar o antigo Departamento de Estradas e Rodagens da Bahia (DERBA) — extinto em 2015 — para beneficiar os pequenos produtores do interior.
Segundo ele, a ideia é melhorar as condições das estradas vicinais e rodovias próximas a elas para que o pequeno produtor possa escoar o seu produto.
Leia Também:
"Nós temos que valorizar a pequena economia do interior do estado para que elas possam gerar valor. Para isso, a gente quer reativar a empresa de estradas e rodovias para que as estradas vicinais e rodovias atendam o pequeno produtor a escoar o seu produto", afirmou o psolista.
A sabatina está sendo conduzida pelos jornalistas Eduardo Dias, editor de Política do portal A TARDE, e Juliana Nobre, head do Massa!. A entrevista também conta com as presenças do repórter do portal A TARDE, Rodrigo Tardio, e do diretor do Noticiário Baiano, Rafael Albuquerque.
Acompanhe a sabatina com o candidato ao governo da Bahia, Ronaldo Mansur (PSOL), clicando no player abaixo: