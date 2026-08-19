Ronaldo Mansur defende mais concursos para saúde e hospitais na Bahia

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Segundo candidato ao governo da Bahia sabatinado pelo Grupo A TARDE, Ronaldo Mansur (PSOL) defendeu nesta quarta-feira, 19, a ampliação da rede pública de saúde e a realização de concursos para contratar profissionais.

O candidato também criticou a terceirização de serviços na área e afirmou que, caso seja eleito, pretende ampliar a participação direta do Estado na gestão da saúde.

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“É preciso que a gente assuma a responsabilidade. Vamos construir muito mais hospitais e vamos ter uma economia a partir do momento que a gente faça contratações de profissionais através dos concursos públicos. O último concurso realizado para a área de saúde na Bahia foi em 2008”, criticou.

Segundo Mansur, o modelo atual de contratação por meio de empresas terceirizadas pode resultar em atrasos no pagamento de profissionais e precarização das condições de trabalho.

“O governo adotou uma modalidade de contratação via PJ e, com isso, há uma precarização dos trabalhos. Escutamos relatos de médicos e enfermeiros que ficam sem receber salário por dois, três ou quatro meses. Ou seja, o governo contrata uma empresa terceirizada, que não repassa o salário, e quem perde é a população. Por isso, queremos puxar para o Estado a responsabilidade de gerir a saúde”, reforçou o candidato.

Confira a entrevista completa:

A sabatina é conduzida pelos jornalistas Eduardo Dias, editor de Política do portal A TARDE, e Juliana Nobre, head do Jornal Massa!.

Também participaram o repórter do portal A TARDE, Rodrigo Tardio, e o diretor do Noticiário Baiano, Rafael Albuquerque.

Cronograma

O Grupo A TARDE realiza uma série de entrevistas com os três principais candidatos ao governo da Bahia até a próxima quinta-feira, 20.

O primeiro candidato sabatinado foi o governador Jerônimo Rodrigues (PT), que busca a reeleição, na terça-feira, 18.

Após Jerônimo e Mansur, o próximo sabatinado será ACM Neto (União Brasil), nesta quinta-feira, às 10h.