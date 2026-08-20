ACM Neto defende parceria com privado para impulsionar rodovias e aeroportos

Uma das propostas defendidas pelo candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil), é a criação de uma secretaria exclusiva de parceria e investimento, a fim de centralizar grandes projetos do estado com o setor privado.

Em sabatina no Grupo A TARDE, na manhã desta quinta-feira, 20, o postulante ao Palácio de Ondina explicou como funcionará a pasta, caso seja eleito no dia 4 de outubro, 1º turno eleitoral.

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“A ideia da criação desta secretaria é de resolver ao invés do investimento privado é resolver essas rodovias, e dinamizar as áreas portuárias da Bahia, sobretudo nos destinos de grandes movimentações seja por turismo ou negócios”, disse ele.

Na ocasião, de acordo com ele, a intenção da futura pasta é garantir o aumento da atividade econômica da Bahia, resultando em um salto na renda do estado.

“É possível pensarmos em um aeroporto no Litoral Norte do estado para aumentar a atividade econômica daquela região, que certamente, uma concessão ao privado seria uma boa solução. Da mesma forma para intensificar os aeroportos como o de Valença, de Ilhéus, Porto Seguro", afirmou.

ACM Neto defende autonomia das agências e quaadros técnicos

Questionado sobre o papel da subordinação das agências às secretarias, ACM Neto (União Brasil), defendeu uma autonomia dos órgãos e a ocupação de um quadro técnino para os setores.

“A gente não pretende subordinar agência às secretaria. Aqui na Bahia, as agências precisam ser fortalecidas. [...] Além disso, muitas agências são colocadas nas no tabuleiro das negociações políticas e indicações partidárias. O que conosco não vai acontecer”, afirmou.

Assista a entrevista ao vivo:

ACM Neto defende articulação com a bancada federal para solucionar BR-324

No questio infraestrutura, a Bahia vem enfrentando um gargalo na BR-324 após a abertura de um buraco registrado no km 604 da rodovia, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Caso eleito, o candidato prometeu intensificar as articulações com a bancada federal para solucionar casos como esse.

"Melhorar a condição da BR-101, da BR-116, da BR-242, da BR-324, que são as quatros principais rodovias que cortam a Bahia, isso depende do governador exercer a sua liderança, exercer a sua função de governador de ir a Brasília e articular com a bancada federal e ter uma ação conjunta de cobrança", comentou ACM Neto.

O postulante do União Brasil também lembrou que os cuidados com a BR é de responsabilidade do governo federal e diz que, se vencer as eleições, terá um plano estratégico para mitigar os problemnas dos 27 territórios de identidade da Bahia.

"Uma parte dessas soluções cabe ao governo federal e a outra parte cabe ao governo do Estado. Nós vamos fazer um planejamento estratégico para os 27 territórios de identidade da Bahia".