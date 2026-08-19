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RODOVIAS

DNIT assina contrato de R$ 81,5 milhões para BRs-324 e 116 na Bahia

Contrato abrange 676 quilômetros de rodovias federais e terá vigência até novembro de 2027

Redação
Por Redação
Salvador Festejos movimenta a cidadea. Na Foto movimento na BR 324. Repórter Priscila Dórea Foto Shirley Stolze/ Ag A TARDE Data 06/05/2026
Salvador Festejos movimenta a cidadea. Na Foto movimento na BR 324. Repórter Priscila Dórea Foto Shirley Stolze/ Ag A TARDE Data 06/05/2026 - Foto: Shirley Stolze/Ag. A TARDE

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) oficializou a contratação da empresa Jardiplan Urbanização e Paisagismo Ltda., por um valor de R$ 81,5 milhões, para a execução dos serviços de operação de tráfego rodoviário em trechos das rodovias federais BR-116 e BR-324, no estado da Bahia.

O anúncio da contratação foi feito nesta terça-feira, 18. A empresa venceu a licitação realizada na modalidade pregão, firmada com base na Lei nº 14.133/2021 — Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

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Trechos atendidos e prazos

O contrato contempla a cobertura de 676 quilômetros de malha rodoviária federal que eram administrados até maio do ano passado pela concessionária ViaBahia, após o encerramento de um contrato de concessão de quase 16 anos.

  • BR-324: Trecho que liga a capital, Salvador, ao município de Feira de Santana.
  • BR-116: Trecho do trevo de Feira de Santana até a divisa da Bahia com o estado de Minas Gerais.
  • Vigência: O contrato entrou em vigor no dia 3 de agosto deste ano e segue válido até 3 de novembro de 2027.
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Bahia br-116 br-324 DNIT

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