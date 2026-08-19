DNIT assina contrato de R$ 81,5 milhões para BRs-324 e 116 na Bahia

Siga o A TARDE no Google

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) oficializou a contratação da empresa Jardiplan Urbanização e Paisagismo Ltda., por um valor de R$ 81,5 milhões, para a execução dos serviços de operação de tráfego rodoviário em trechos das rodovias federais BR-116 e BR-324, no estado da Bahia.

O anúncio da contratação foi feito nesta terça-feira, 18. A empresa venceu a licitação realizada na modalidade pregão, firmada com base na Lei nº 14.133/2021 — Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Trechos atendidos e prazos

O contrato contempla a cobertura de 676 quilômetros de malha rodoviária federal que eram administrados até maio do ano passado pela concessionária ViaBahia, após o encerramento de um contrato de concessão de quase 16 anos.