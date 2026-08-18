DNIT descobre o que causou buraco na BR-324 e define solução para o problema

Após semanas de preocupação para motoristas que utilizam a BR-324, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) identificou o que provocou os abatimentos registrados no km 604 da rodovia, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador. A conclusão veio após a realização de sondagens, estudos geofísicos, inspeções e testes no local.

De acordo com o órgão, o problema não estava restrito à superfície do pavimento. A água estava circulando pelo interior do aterro da rodovia e carregando parte do material utilizado na estrutura. Com o deslocamento desse material, espaços vazios foram se formando por baixo da pista e algumas áreas perderam sustentação.

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Novo sistema para controlar a água

Para solucionar o problema, o DNIT definiu uma intervenção que envolve duas etapas principais. A primeira será a construção de um novo bueiro para conduzir a água de maneira controlada e evitar que ela continue comprometendo o aterro.

A estrutura será implantada por meio de um método não destrutivo, que permite executar o serviço sem a necessidade de grandes intervenções sobre a pista. A estratégia também tem como objetivo preservar a fluidez do tráfego durante os trabalhos.

Depois que o novo dispositivo estiver em funcionamento, o bueiro atualmente existente será desativado e tamponado.

Aterro será reforçado

A segunda frente da recuperação será concentrada no próprio aterro. O DNIT pretende realizar injeções de material cimentício para preencher os vazios que foram identificados no interior da estrutura e reforçar os pontos que perderam resistência.

A medida busca recuperar a sustentação do trecho e evitar que novos abatimentos ocorram em razão do problema identificado.

Obra ainda será contratada

Apesar de a solução já ter sido definida, a recuperação definitiva ainda não começou. Segundo o DNIT, o órgão está adotando as providências necessárias para contratar os serviços.

Até que a intervenção seja executada, o trecho continuará sendo acompanhado de forma permanente pelas equipes responsáveis. O DNIT afirma que poderá adotar novas medidas no local sempre que necessário para preservar a segurança dos motoristas e manter a circulação na rodovia.

A expectativa é que a intervenção não apenas recupere o pavimento, mas ataque a origem do problema, com o controle da água, o reforço do aterro e a recuperação da estabilidade da BR-324 no km 604.

Relembre o caso

Os primeiros problemas no km 604 da BR-324, em Simões Filho, foram registrados em julho deste ano, quando um abatimento surgiu na pista e exigiu a intervenção das equipes responsáveis pela rodovia.

Após os primeiros serviços, o trecho chegou a ser liberado para o tráfego. No entanto, os problemas estruturais continuaram e novos sinais de abatimento foram identificados, levando à nova interdição do local para garantir a segurança dos motoristas.

Diante da persistência do problema, o DNIT realizou sondagens, estudos geofísicos, inspeções e testes para descobrir a origem dos danos. As análises apontaram que a água estava circulando pelo interior do aterro, carregando material e formando vazios que comprometiam a sustentação da pista.

Agora, com a causa identificada, o órgão definiu uma solução definitiva para o trecho, que prevê a construção de um novo bueiro e o reforço do aterro.