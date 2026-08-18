Rosemberg rebate oposição após DNIT concluir reparo na BR-324

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O deputado estadual Rosemberg Pinto (PT), líder do governo na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), rebateu a oposição após, segundo ele, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) concluir o reparo na BR-324 e liberar o tráfego em sua plenitude na rodovia federal.

Segundo ele, a lona que cobria a área foi retirada, permitindo visualizar o reparo realizado na superfície.

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Ainda conforme Rosemberg, o problema vinha sendo explorado politicamente pela oposição para tentar atribuir responsabilidade ao governador Jerônimo Rodrigues (PT).

“Embora não estivesse em sua alçada por se tratar de rodovia federal, não faltou empenho a Jerônimo cobrando providências do DNIT. Ele vem acompanhando as medidas adotadas pelo órgão federal para solucionar o caso”, disse.

Rosemberg Pinto é líder do governo na Alba. - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

Investigação continua

O trabalho, porém, ainda não terminou. O DNIT investiga uma infiltração relacionada a uma galeria subterrânea situada a mais de 20 metros de profundidade e com cerca de 180 metros de extensão.

De acordo com o Departamento, a investigação é necessária para identificar as condições da estrutura e definir a solução definitiva. O tráfego segue normalmente, com três faixas liberadas e sem retenção de veículos.

Incursão na galeria

Como a galeria está localizada no subsolo, os trabalhos não são visíveis para quem passa pela rodovia. O DNIT já utilizou três robôs para inspecionar a estrutura, além de sondagens, georradar e ensaios de eletro-resistividade. A entrada de trabalhadores na galeria é considerada de risco devido à possibilidade de gases e às condições do local.

As informações foram apresentadas por Roberto Alcântara de Souza, superintendente regional do DNIT na Bahia, responsável pela representação do órgão federal no Estado.

Segundo ele, a solução poderá exigir a substituição da galeria de 180 metros por meio de um método não destrutivo, que permita executar o serviço sem abrir novamente a pista e sem interromper o tráfego.