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CRÍTICAS

Deputado detona concessão da ViaBahia na BR-324: “Empresa bandida”

Eduardo Salles (PV) fz duras críticas a empresa pela administração da rodovia

Redação
Por Redação
Eduardo Salles (PV), deputado estadual.
Eduardo Salles (PV), deputado estadual. - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE
Eleições 2026

O deputado estadual Eduardo Salles (PV) fez duras críticas à ViaBahia, antiga empresa responsável pela concessão das BRs 324 e 116. Durante a convenção da Federação Brasil da Esperança, em Salvador, no sábado, 1º, no Parque de Exposições, o parlamentar não poupou palavras ao analisar o trabalho feito pela empresa.

“A gente conseguiu, depois de muita luta, tirar aquela via bandida, aquela empresa que passou 15 anos e não cumpriu sequer uma vírgula do seu contrato. Uma empresa bandida, realmente. Ela ainda levou dinheiro público, mas conseguimos”, afirmou.

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Segundo Salles, que também é presidente da Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico e Turismo da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), o encerramento do contrato da empresa foi resultado da atuação da comissão e é preciso manter a pressão para que as melhorias possam chegar à rodovia.

“Nós queremos as duplicações, a terceira pista entre Salvador e Feira de Santana, os viadutos de Feira de Santana, do Paraguaçu e de Vitória da Conquista. Precisamos aguardar a licitação. A previsão é que em 90 dias tenhamos a nova concessão. Que venha uma empresa séria, correta, e não uma empresa bandida como a que ficou 15 anos sem recapar sequer um quilômetro das rodovias”, destacou.

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Tags

Concessão Rodoviária Eduardo Salles infraestrutura Bahia melhorias nas BRs política estadual viabahia

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