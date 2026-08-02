Congresso adia fim do recesso e define nova data para retorno; confira

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Mesmo com o fim do recesso parlamentar no sábado, 1º, os deputados e senadores só voltam ao trabalho em Brasília em 10 de agosto, quando está prevista a primeira semana do chamado esforço concentrado antes das eleições de outubro.

O Congresso costuma ficar esvaziado em ano de eleição, já que os parlamentares se dedicam à campanha eleitoral em suas bases políticas.

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Além disso, o período das convenções partidárias, que definem os candidatos e as coligações para o pleito, acaba na próxima quarta-feira, 5.

Devido a isso, os parlamentares fecharam um calendário que prevê sessões na Câmara e no Senado em apenas duas semanas até o final das eleições:

10 a 14 de agosto

31 de agosto a 3 de setembro

O objetivo é aprovar matérias nas duas casas nesse período.

Os parlamentares também se afastaram de Brasília nas últimas eleições, mas as sessões continuaram a ser realizadas.

O presidente da Câmara dos Deputados à época, Arthur Lira (PP-AL), adotou sessões virtuais durante o período, permitindo que os parlamentares registrassem presença e votassem por aplicativo.