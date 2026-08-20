Candidato a deputado é preso e vereadores são alvos de operação contra o PCC

O candidato a deputado estadual Emerson Rocha, conhecido como Felipinho, foi preso novamente nesta quinta-feira, 20, durante uma operação do Ministério Público de São Paulo (MP-SP) que investiga uma possível ligação de políticos com integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC).

Além de Rocha, que é filiado ao Podemos, três vereadores de Cotia, na Grande São Paulo, são alvos da investigação. Eduardo Nascimento e Sergio Luiz de Freitas, o Serginho Luiz, ambos do PSB, e Yago Bezerra Neres, do União Brasil, tiveram mandados de busca e apreensão cumpridos. A Câmara Municipal de Cotia também foi alvo das diligências.

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Segundo o MP-SP, os três vereadores teriam algum tipo de ligação com Emerson Rocha. O candidato é apontado pelos promotores como responsável por um esquema de lavagem de dinheiro relacionado ao crime organizado e que envolveria outros investigados.

A ação foi batizada de Operação Cátaros e cumpre 11 mandados de busca e apreensão e dois de prisão. Ao todo, são 21 endereços investigados em Cotia, São Paulo, Jandira e São Lourenço da Serra, além de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Também foram determinadas apreensões de veículos e outros bens.

Mulher de candidato também é procurada

A esposa de Emerson Rocha também é alvo de um mandado de prisão. Segundo a polícia, ela está no exterior e não foi localizada durante a operação.

Rocha já havia sido preso anteriormente e voltou a ser detido nesta quinta-feira. As circunstâncias da possível relação dos investigados com o PCC e a participação de cada um no esquema ainda são apuradas pelo Ministério Público.

A operação conta com 96 policiais militares do 5º BAEP e 80 policiais civis, responsáveis pelo cumprimento das medidas cautelares.

A investigação segue em andamento.