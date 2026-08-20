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POLÍCIA

Loja no Shopping da Bahia é assaltada e tem prejuízo de mais de R$ 16 mil

Dupla ameaçou funcionárias com uma faca e levou perfumes e dinheiro do caixa durante ação

Luan Julião
Por
| Atualizada em
Suspeitos ainda não foram identificados
Suspeitos ainda não foram identificados - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Uma loja especializada na venda de perfumes importados foi alvo de um assalto na tarde de quarta-feira, 19, dentro do Shopping da Bahia, no Caminho das Árvores, em Salvador. Dois homens participaram da ação, que aconteceu de forma rápida e terminou com a retirada de diversos produtos do estabelecimento.

De acordo com informações apuradas pela reportagem, os suspeitos entraram no comércio e ameaçaram as funcionárias. Um deles utilizava uma faca durante a abordagem. A dupla conseguiu recolher mercadorias e deixar o local em pouco tempo.

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Ação rápida

A movimentação dos criminosos teria durado menos de um minuto. Após recolher parte dos produtos e colocá-los em uma bolsa, um dos homens deixou a loja. O segundo suspeito permaneceu no estabelecimento por mais alguns instantes e levou dinheiro que estava no caixa, além de outras mercadorias.

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O levantamento inicial aponta que o prejuízo provocado pelo roubo ultrapassa R$ 16 mil. Entre os itens levados estão perfumes, incluindo produtos importados comercializados pela loja.

Investigação

O caso é investigado pela 16ª Delegacia Territorial (DT/Pituba). Imagens do sistema de videomonitoramento do estabelecimento e do centro comercial estão sendo analisadas na tentativa de identificar os envolvidos.

Segundo a Polícia Civil, os homens ainda não foram formalmente identificados. As equipes também realizam diligências para formalizar a ocorrência e reunir elementos que possam auxiliar na identificação e localização dos autores.

Em nota, o Shopping da Bahia informou que acionou as forças de segurança assim que tomou conhecimento do caso e prestou assistência à loja. O empreendimento afirmou ainda que permanece à disposição das autoridades para colaborar com a investigação.

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Tags

investigação policial perfumes importados shopping da bahia

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