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COLHEITA PROIBIDA

VÍDEO: Polícia Federal encontra 40 mil pés ilegais de maconha

Operação cumpriu mandados na Bahia, em Pernambuco e Alagoas

Alice Paulilo
Por
40 mil pés ilegais de maconha foram encontrados pela PF
40 mil pés ilegais de maconha foram encontrados pela PF - Foto: Divulgação/Polícia Federal

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira, 20, mais uma fase da operação Colheita Proibida. Na ação foram encontrados, aproximadamente, 40 mil plantas, localizadas no município de Cachoeira do Pajeú, em Minas Gerais.

A operação em parceria com o Centro de Instrução Especializada e Pesquisa Policial (CIPE) - Caatinga/BA e da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) ainda cumpriu 13 mandados de prisão preventiva e 12 de busca e apreensão nos estados da Bahia, de Pernambuco e de Alagoas.

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Foi deferidos, ainda, pela 1ª Vara Criminal de Juazeiro/BA, o sequestro de cinco imóveis e bloqueio de até R$ 50 milhões em contas em nome de 36 pessoas físicas e jurídicas.

Os investigados responderão pelos crimes de organização criminosa, financiamento de cultivo ilegal de maconha, tráfico e associação para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

Veja o vídeo

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maconha operação polícia federal

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