Médica é acusada de matar seis bebês por falta de condutas de higiene

Uma médica foi denunciada de homicídio culposo contra seis recém-nascidos pela falta de higiene em protocolos clínicos. A acusada era diretora-técnica da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica do Hospital Angelina Caron em Campina Grande do Sul, no Paraná.

A denúncia, feita pelo Ministério Público do Paraná (MP-PR), foi recebida pelo Judiciário na segunda-feira. Segundo o MPPR, as mortes aconteceram entre maio e julho de 2024 após um choque séptico e falência múltipla de órgãos das vítimas, ocasionados por uma grave contaminação intra-hospitalar por “bactérias multirresistentes” no interior do setor.

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O documento aponta que a médica deixou de observar regras técnicas de sua função e agiu com grave negligência ao se omitir na fiscalização e na garantia de aplicação de protocolos básicos de assepsia e biossegurança. Segundo a denúncia, a unidade apresentava condutas como:

reutilização de luvas entre pacientes distintos;

falta de higiene, incluindo privação de banhos;

manuseio inadequado de tubos de intubação e acessos venosos.

Além da responsabilização penal, o MPPR requereu uma indenização mínima de R$ 50 mil para cada família afetada.

Em nota, o hospital informou que até o momento não recebeu citação oficial referente ao processo e que assim que for notificado, prestará os esclarecimentos necessários. A direção também alegou que em respeito aos limites éticos e legais, não se manifestará sobre questões individuais relacionadas à médica denunciada.

Leia a íntegra da nota:

“A Assessoria de Imprensa do Hospital Angelina Caron (HAC) esclarece que, até o presente momento, a instituição não recebeu citação oficial referente ao processo mencionado em reportagem veiculada recentemente. O processo tramita sob sigilo judicial e, portanto, a instituição não teve acesso ao inteiro teor dos autos nem dispõe, até o momento, de todas as informações relacionadas ao caso. Dessa forma, não é possível ao hospital se manifestar sobre o mérito da ação. O HAC informa que, tão logo seja oficialmente citado, prestará ao Poder Judiciário, dentro dos prazos legais, todos os esclarecimentos pertinentes e fornecerá as informações e documentos necessários para o completo esclarecimento dos fatos.A instituição reafirma seu compromisso com a segurança dos pacientes, com o cumprimento das normas técnicas, sanitárias e assistenciais vigentes e com a transparência e a colaboração com as autoridades competentes.”

“Em relação aos questionamentos adicionais envolvendo a profissional mencionada, o Hospital Angelina Caron informa que em respeito aos limites éticos e legais, não se manifestará sobre questões individuais relacionadas à profissional.A instituição mantém integralmente o posicionamento já encaminhado à imprensa e permanece à disposição. O Hospital Angelina Caron reforça que a assistência aos pacientes da UTI Pediátrica segue normalmente, de acordo com os protocolos assistenciais, de segurança, higiene e biossegurança estabelecidos pela instituição”.