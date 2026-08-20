Alba se manifesta sobre confusão causada por Diego Castro na Ufba

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A Assembleia Legislativa do Estado da Bahia (Alba) se manifestou sobre a confusão causada pelo deputado estadual Diego Castro (PL) na manhã desta quinta-feira, 20, na Faculdade de Comunicação (Facom) da Universidade Federal da Bahia (Ufba).

Em nota enviada à imprensa, a Alba informou sobre a formalização de representação solicitando a apuração de possível quebra de decoro parlamentar, e garantiu que o procedimento seguirá os trâmites previstos no Regimento Interno da Assembleia Legislativa.

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“A representação será submetida à apreciação da Mesa Diretora e, cumpridas as etapas regimentais, seguirá para o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, a quem caberá a análise da matéria, assegurados o devido processo e o direito à ampla defesa”, afirmou no comunicado.

Entenda o caso

Segundo informações obtidas pelo portal A TARDE, Diego Castro invadiu a Facom para a suposta retirada de materiais de campanha em apoio ao governador Jerônimo Rodrigues. Vídeos compartilhados por leitores mostram Diego discutindo com uma das lideranças do núcleo de juventude do Partido dos Trabalhadores (PT).

Em nota, a assessoria do deputado se manifestou. “Se querem fazer campanha, que façam nas ruas, nos comitês e dentro das regras eleitorais. O que não pode é transformar um espaço mantido com dinheiro público em extensão de campanha política”.

Pedido de cassação

O deputado estadual Hilton Coelho (PSOL) protocolou uma representação no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) pedindo a cassação do mandato do deputado Diego Castro (PL).

Segundo a representação, Diego Castro, acompanhado de sua equipe de segurança, teria protagonizado uma ação marcada por intimidação e agressões contra estudantes e integrantes da comunidade acadêmica. O documento relata ainda a agressão física ao estudante Tobias Muniz e ameaças e desrespeito ao diretor da Facom, professor Washington Souza Filho.

Hilton sustenta que as condutas relatadas configuram quebra de decoro parlamentar e pede a abertura de processo disciplinar, com a coleta das imagens das câmeras de segurança, boletim de ocorrência, laudo pericial e depoimentos das vítimas e testemunhas.

PF acionada

Em nota, a UFBA informou que acionou a Polícia Federal para adotar um protocolo de prevenção, principalmente, durante o período eleitoral. Tanto o estudante Tobias quanto Diego Castro abriram um boletim de ocorrência após o episódio.