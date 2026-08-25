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ELEIÇÕES 2026

10º dia de campanha: veja onde estarão os candidatos ao governo da Bahia

Entrevistas na capital e viagens ao interior estão entre os compromissos dos postulantes

Yuri Abreu
Por
| Atualizada em
Candidatos ao governo da Bahia seguem cumprindo extensa agenda de campanha
Candidatos ao governo da Bahia seguem cumprindo extensa agenda de campanha - Foto: Reprodução | Freepik
Eleições 2026

Os principais candidatos ao governo da Bahia nas eleições de outubro deste ano entram nesta terça-feira, 25, no 10º dia de campanha oficial na disputa pela vaga ao Palácio de Ondina.

Entre os compromissos dos postulantes estão entrevistas a emissoras de TV e rádio, em Salvador, além de viagens ao interior do estado. Confira:

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Jerônimo Rodrigues (PT)

Governador Jerônimo Rodrigues (PT)
Governador Jerônimo Rodrigues (PT) - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE
  • 8h – Entrevista à rádio Baiana FM
  • 13h30 – Entrevista à TV Record Bahia
  • 18h – Entrevista à TVE / rádio Educadora FM

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ACM Neto (União)

ACM Neto (União Brasil) durante sabatina em A TARDE
ACM Neto (União Brasil) durante sabatina em A TARDE - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE
  • Manhã - Atendimentos a candidatos e lideranças políticas de diferentes regiões da Bahia.
  • Tarde - Gravação de programa eleitoral; Reunião com coordenação de campanha e equipe de comunicação.
  • Noite (19h) - Participa da inauguração de comitê em Cruz das Almas.

Ronaldo Mansur (PSOL)

O candidato ao governo da Bahia, Ronaldo Mansur (PSOL)
O candidato ao governo da Bahia, Ronaldo Mansur (PSOL) - Foto: Uendel Galter/Ag. A Tarde
  • 12h15 - Entrevista à Rádio Jornal 660 AM, de Itapetinga
  • 18h - Gravação de programa eleitoral

Os demais postulantes ao governo do Estado não informaram as respectivas agendas de campanha para o dia de hoje.

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ACM Neto eleições 2026 eleições na Bahia Governo da Bahia Jerônimo Rodrigues Ronaldo Mansur

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