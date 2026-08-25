ELEIÇÕES 2026
10º dia de campanha: veja onde estarão os candidatos ao governo da Bahia
Entrevistas na capital e viagens ao interior estão entre os compromissos dos postulantes
Por Yuri Abreu
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Os principais candidatos ao governo da Bahia nas eleições de outubro deste ano entram nesta terça-feira, 25, no 10º dia de campanha oficial na disputa pela vaga ao Palácio de Ondina.
Entre os compromissos dos postulantes estão entrevistas a emissoras de TV e rádio, em Salvador, além de viagens ao interior do estado. Confira:
Jerônimo Rodrigues (PT)
- 8h – Entrevista à rádio Baiana FM
- 13h30 – Entrevista à TV Record Bahia
- 18h – Entrevista à TVE / rádio Educadora FM
Leia Também:
ACM Neto (União)
- Manhã - Atendimentos a candidatos e lideranças políticas de diferentes regiões da Bahia.
- Tarde - Gravação de programa eleitoral; Reunião com coordenação de campanha e equipe de comunicação.
- Noite (19h) - Participa da inauguração de comitê em Cruz das Almas.
Ronaldo Mansur (PSOL)
- 12h15 - Entrevista à Rádio Jornal 660 AM, de Itapetinga
- 18h - Gravação de programa eleitoral
Os demais postulantes ao governo do Estado não informaram as respectivas agendas de campanha para o dia de hoje.