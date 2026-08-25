10º dia de campanha: veja onde estarão os candidatos ao governo da Bahia

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Os principais candidatos ao governo da Bahia nas eleições de outubro deste ano entram nesta terça-feira, 25, no 10º dia de campanha oficial na disputa pela vaga ao Palácio de Ondina.

Entre os compromissos dos postulantes estão entrevistas a emissoras de TV e rádio, em Salvador, além de viagens ao interior do estado. Confira:

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Jerônimo Rodrigues (PT)

Governador Jerônimo Rodrigues (PT) - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

8h – Entrevista à rádio Baiana FM

– Entrevista à rádio Baiana FM 13h30 – Entrevista à TV Record Bahia

– Entrevista à TV Record Bahia 18h – Entrevista à TVE / rádio Educadora FM

ACM Neto (União)

ACM Neto (União Brasil) durante sabatina em A TARDE - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Manhã - Atendimentos a candidatos e lideranças políticas de diferentes regiões da Bahia.

- Atendimentos a candidatos e lideranças políticas de diferentes regiões da Bahia. Tarde - Gravação de programa eleitoral; Reunião com coordenação de campanha e equipe de comunicação.

- Gravação de programa eleitoral; Reunião com coordenação de campanha e equipe de comunicação. Noite (19h) - Participa da inauguração de comitê em Cruz das Almas.

Ronaldo Mansur (PSOL)

O candidato ao governo da Bahia, Ronaldo Mansur (PSOL) - Foto: Uendel Galter/Ag. A Tarde

12h15 - Entrevista à Rádio Jornal 660 AM, de Itapetinga

- Entrevista à Rádio Jornal 660 AM, de Itapetinga 18h - Gravação de programa eleitoral

Os demais postulantes ao governo do Estado não informaram as respectivas agendas de campanha para o dia de hoje.