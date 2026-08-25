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ELEIÇÕES 2026

Zema diz ter “programas contra as mulheres” e gafe viraliza nas redes

Candidato à Presidência se referia a ações de proteção a vítimas de violência

Ane Catarine
Por
| Atualizada em
O candidato à Presidência da República, Romeu Zema (Novo)
O candidato à Presidência da República, Romeu Zema (Novo) - Foto: Reprodução/TV Globo
Eleições 2026

O ex-governador de Minas Gerais e candidato à Presidência da República, Romeu Zema (Novo), viralizou nas redes sociais na noite desta segunda-feira, 24, após cometer uma gafe durante entrevista à TV Globo.

Na ocasião, a jornalista Renata Vasconcellos questionou Zema sobre o aumento dos casos de feminicídio em Minas Gerais durante seu governo e sobre as medidas que pretende adotar, caso seja eleito presidente.

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Ao responder, o candidato afirmou ter “uma série de programas contra as mulheres”. Pelo contexto da fala, ele se referia a ações de proteção e atendimento a vítimas de violência.

“Eu tenho uma série de programas contra as mulheres que, inclusive, levei adiante. Primeiro, ampliar o número de delegacias especializadas no atendimento às mulheres. Casas de acolhimento, uma mulher que foi vítima de violência doméstica precisa ter um lugar onde ficar, não pode voltar para casa”, afirmou.

Assista:

Gafe viraliza nas redes

A frase sobre ter “programas contra as mulheres” repercutiu rapidamente nas redes sociais. Usuários compartilharam o trecho da entrevista e ironizaram o erro cometido pelo candidato.

“Renata pergunta pra Romeu Zema qual a proposta dele para o combate à violência contra as mulheres e ele solta uma dizendo que ele tem uma série de programa contra as mulheres”, escreveu um internauta no X.

Outro usuário comentou: “Não é possível que ele realmente falou isso”.

Imagem ilustrativa da imagem Zema diz ter “programas contra as mulheres” e gafe viraliza nas redes
Foto: Reprodução/Redes Sociais

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Entrevistas com presidenciáveis

A entrevista de Zema faz parte de uma série de sabatinas da TV Globo com candidatos à Presidência.

Depois dele, serão entrevistados, um por dia, Ronaldo Caiado (PSD), Renan Santos (Missão), Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Flávio Bolsonaro (PL) e Augusto Cury (Avante).

As entrevistas são realizadas nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, e transmitidas ao vivo.

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eleições 2026 eleições no Brasil feminicídio Romeu Zema Violência contra a mulher

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