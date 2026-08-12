Romeu Zema defende 'privatização geral' e faz ataques ao STF

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Candidato ao Palácio do Planalto, Romeu Zema (Novo) defendeu, em entrevista, um pacote de privatização de todas as estatais brasileiras, caso seja eleito presidente nas eleições de outubro.

A proposta faz parte do programa de governo do candidato, registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

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De acordo com o político mineiro, a consolidação de um ajuste fiscal rigoroso é o pilar indispensável para resgatar a credibilidade internacional do país e atrair novos investimentos.

Plano de Governo

Em trecho do plano de governo de Zema, o candidato diz que "quer privatizar todas as empresas estatais, para que o governo possa se concentrar no que lhe cabe, como segurança pública e educação, reduzindo o espaço para escândalos de corrupção e garantindo maior eficiência no uso dos recursos públicos e mais competição na economia brasileira.

Diz ainda que "pretende ampliar as parcerias público-privadas em todos os serviços públicos, inclusive saúde e educação".

Desestatização e gestão

Defensor radical da iniciativa privada, Zema afirmou que pretende privatizar a totalidade das empresas públicas federais. Na visão do gestor, o modelo estatal atua historicamente como cabide de empregos e moeda de troca política.

Como contraponto, citou a própria experiência à frente do Executivo mineiro para argumentar que a eficiência operacional de empreendimentos comerciais pertence exclusivamente ao setor corporativo.

Receita para queda dos juros

Para alcançar a meta de reduzir a taxa básica de juros a 6% ao ano, o candidato desenhou um plano de contenção de gastos estruturado em quatro eixos prioritários:

Previdência: formulação de novas regras ajustadas ao aumento da expectativa de vida.

Administração: reforma profunda do funcionalismo público nos âmbitos federal, estadual e municipal.

Social e Ativos: pente-fino em programas de transferência de renda e liquidação em massa de patrimônio da União.

Ofensiva ao STF

No campo institucional, o governador direcionou fortes críticas ao Supremo Tribunal Federal (STF). Zema acusou os ministros de extrapolarem competências constitucionais, interferirem nas prerrogativas do Poder Legislativo e intervirem na esfera privada.

Diante do diagnóstico, defendeu publicamente o avanço de processos de impeachment no Senado como mecanismo para reestruturar a mais alta corte do país.

Foco no Executivo

Apesar das pressões nos bastidores partidários, Zema descartou concorrer a uma vaga no Senado Federal.

O candidato sustentou que seu perfil administrativo restringe a atuação ao Poder Executivo e minimizou o peso das pesquisas de intenção de voto atuais, reafirmando que manterá a pré-candidatura ao Palácio do Planalto até a decisão final do eleitorado.