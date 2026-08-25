Flávio Bolsonaro deve cumprir agenda de campanha na Bahia em setembro

O senador e candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) deve realizar sua primeira visita à Bahia após o início da campanha eleitoral no início de setembro. A expectativa é de que ele promova um ato na cidade de Vitória da Conquista, no Sudoeste baiano.

A informação foi divulgada pelo candidato ao Senado e presidente do PL na Bahia, João Roma, durante sabatina da TV Aratu. Apesar do anúncio, ainda não há data exata confirmada para a vinda de Flávio Bolsonaro ao estado.

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“Está prevista uma nova agenda para ele, provavelmente em Vitória da Conquista, agora no início de setembro, ainda sem confirmação de data”, afirmou Roma após ser questionado pelo jornalista João Tramm sobre uma possível agenda do presidenciável no estado.

Segunda visita

Caso a agenda se concretize, será a segunda passagem de Flávio Bolsonaro pela Bahia neste ano. O senador esteve em Luís Eduardo Magalhães (LEM) para visitar a Bahia Farm Show, no início de junho. A cidade foi uma das únicas que deram vitória ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na disputa pela Presidência em 2022.

Lula virá a Salvador

O candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou que fará um ato de campanha em Salvador na próxima sexta-feira, 28. A tendência é de que o presidente reúna apoiadores no Farol da Barra no final da tarde.

Assim, Lula poderá repetir o ato realizado no segundo turno das eleições de 2022. Na ocasião, o petista reuniu uma multidão de apoiadores na Avenida Oceânica, acompanhado do então candidato ao Governo do Estado, Jerônimo Rodrigues (PT), e de lideranças da base aliada.