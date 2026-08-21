Ronaldo Mansur critica Diego Castro após confusão: "Capitão do mato"

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O candidato ao governo da Bahia, Ronaldo Mansur (PSOL), criticou a postura do deputado estadual Diego Castro (PL) após uma confusão envolvendo o parlamentar e estudantes da Universidade Federal da Bahia (Ufba), na quinta-feira (20), em Salvador.

Ao comentar o episódio, Mansur usou o termo "capitão do mato" para definir o liberal — uma referência histórica ao agente pago no período colonial e imperial do Brasil para capturar pessoas escravizadas que fugiam. O psolista disse ainda que o parlamentar teria intimidado estudantes durante a situação.

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“É surreal em pleno século XXI termos síndromes de capitães do mato dentro de uma universidade pública. Para fazer vídeos, o deputado invadiu a UFBA e não hesitou em intimidar e agredir os estudantes com os seus capangas”, afirmou.

Mansur pede que Alba puna Diego Castro

O candidato também defendeu que o caso seja analisado pela Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) e que eventuais responsabilidades sejam apuradas no âmbito da Casa.

É preciso que a Alba puna esse deputado que representa apenas a ele mesmo e não o povo da Bahia Ronaldo Mansur

Deputado bolsonarista invade a Ufba e causa tumulto com estudantes

O deputado estadual Diego Castro (PL), candidato à reeleição na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), se envolveu em uma confusão na manhã de quinta-feira, 20, no campus da Universidade Federal da Bahia (Ufba), em Salvador.

Segundo informações obtidas pelo portal A TARDE, Diego invadiu a Faculdade de Comunicação (Facom) para a suposta retirada de materiais de campanha em apoio ao governador Jerônimo Rodrigues (PT).

Vídeos compartilhados por leitores do portal A TARDE mostram Diego Castro discutindo com uma das lideranças do núcleo de juventude do Partido dos Trabalhadores (PT).

Alba se manifesta sobre confusão causada por Diego Castro na Ufba

A Assembleia Legislativa do Estado da Bahia (Alba) se manifestou sobre a confusão causada pelo deputado estadual Diego Castro (PL) na manhã de quinta-feira, 20, na Faculdade de Comunicação (Facom) da Universidade Federal da Bahia (Ufba).

Em nota enviada à imprensa, a Alba informou sobre a formalização de representação solicitando a apuração de possível quebra de decoro parlamentar, e garantiu que o procedimento seguirá os trâmites previstos no Regimento Interno da Assembleia Legislativa.

“A representação será submetida à apreciação da Mesa Diretora e, cumpridas as etapas regimentais, seguirá para o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, a quem caberá a análise da matéria, assegurados o devido processo e o direito à ampla defesa”, afirmou no comunicado.