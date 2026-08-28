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ELEIÇÕES 2026

Com R$ 5,7 milhões para campanha, ACM Neto abre vantagem financeira

Valor supera o já arrecadado por Jerônimo Rodrigues, candidato à reeleição

Ane Catarine
Por
| Atualizada em
O candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil)
O candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil) - Foto: Uendel Galter/Ag. A Tarde
Eleições 2026

A corrida pelo governo da Bahia nas eleições de 2026 já apresenta uma disparidade significativa no fôlego financeiro dos principais candidatos.

Dados registrados no sistema de transparência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostram que, até a manhã desta sexta-feira, 28, o candidato ACM Neto (União Brasil) lidera com folga a arrecadação, somando um total de R$ 5.783.558,21 em receitas de campanha.

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Montante de ACM Neto supera o de Jerônimo Rodrigues

O valor é mais de três vezes superior ao arrecadado pelo seu principal oponente, Jerônimo Rodrigues (PT), candidato à reeleição, que declarou ter recebido R$ 1.828.880,62.

Jerônimo Rodrigues e ACM Neto
Jerônimo Rodrigues e ACM Neto - Foto: Divulgação

Mapa das doações

ACM Neto

O montante acumulado por ACM Neto é composto majoritariamente por repasses partidários, mas também conta com expressivas doações de pessoas físicas.

A Direção Nacional do União Brasil é a principal financiadora, tendo injetado R$ 4.642.558,21 na campanha.

Além disso, o candidato recebeu:

  • R$ 500.000,00 da Direção Nacional do Podemos;
  • R$ 400.000,00 de Ângelo Calmon de Sá;
  • R$ 181.000,00 da Direção Estadual do União Brasil Bahia;
  • R$ 20 mil de Frederico Pedreira Luz;
  • R$ 40 mil de Carlos Geraldo Calumby.

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Jerônimo Rodrigues

Jerônimo Rodrigues, por sua vez, baseia sua estrutura financeira quase que exclusivamente no Diretório Nacional do PT, que repassou R$ 1.778.880,62, além de R$ 50 mil do diretório estadual.

E a terceira via?

Já o candidato Ronaldo Mansur (PSOL) aparece com uma arrecadação mais modesta, totalizando R$ 450.000,00, oriundos integralmente da Direção Nacional de seu partido.

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ACM Neto eleições 2026 eleições na Bahia Jerônimo Rodrigues

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