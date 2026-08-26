DINHEIRO NA CONTA
Lula e Flávio somam R$ 80 milhões em doações; veja quem recebeu mais
Dados constam na plataforma DivulgaCand, do TSE
Os dois principais candidatos à Presidência da República, Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), receberam doações para as respectivas campanhas que, somadas, ultrapassam os R$ 80 milhões.
Os dados constam na plataforma DivulgaCand, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O atual mandatário e postulante à recondução ao Palácio do Planalto recebeu um montante de R$ 35.150.000,00, oriundo do diretório nacional do PT.
Além disso, Lula recebeu doações de outras pessoas físicas, com valores que variam de R$ 200 a R$ 15 mil.
Flávio Bolsonaro recebeu mais dinheiro
Flávio Bolsonaro, por sua vez, terá acesso a mais recursos para a sua campanha do que Lula. O diretório nacional do PL doou um valor de R$ 45 milhões ao senador.
Fora isso, ele recebeu aportes nos valores de R$ 0,01 e R$ 6.
PL e PT lideram destinações do Fundo Eleitoral
O Partido Liberal (PL) foi a sigla com maior valor destinado pelo Fundo Eleitoral, algo em torno de R$ 881,7 milhões. Em seguida, aparecem o Partido dos Trabalhadores (PT), com aproximadamente R$ 615,4 milhões, e o União Brasil, com cerca de R$ 526,2 milhões.
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Juntas, as três legendas concentram aproximadamente 40% do montante distribuído pelo Fundo Eleitoral.
Caciques do PT baiano recebem mais de R$ 7 milhões para campanha
Os três principais nomes do PT baiano — Jerônimo Rodrigues, Rui Costa e Jaques Wagner — receberam um valor superior a R$ 7 milhões para as respectivas campanhas ao governo do Estado e ao Senado Federal. Os dados constam na plataforma DivulgaCand, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Os dois ex-governadores da Bahia, Rui Costa e Jaques Wagner, receberam um aporte, cada um, de R$ 2.668.320,93, oriundo do diretório nacional da legenda. Jerônimo, que busca a recondução ao Palácio de Ondina, terá acesso a R$ 1.778.880,62.