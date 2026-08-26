Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ELEIÇÕES

DINHEIRO NA CONTA

Lula e Flávio somam R$ 80 milhões em doações; veja quem recebeu mais

Dados constam na plataforma DivulgaCand, do TSE

Yuri Abreu
Por
Lula e Flávio Bolsonaro
Lula e Flávio Bolsonaro - Foto: Montagem | Ricardo Stuckert/PT e Beto Barata/PL
Eleições 2026

Os dois principais candidatos à Presidência da República, Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), receberam doações para as respectivas campanhas que, somadas, ultrapassam os R$ 80 milhões.

Os dados constam na plataforma DivulgaCand, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O atual mandatário e postulante à recondução ao Palácio do Planalto recebeu um montante de R$ 35.150.000,00, oriundo do diretório nacional do PT.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Além disso, Lula recebeu doações de outras pessoas físicas, com valores que variam de R$ 200 a R$ 15 mil.

Ranking dos doadores de campanha de Lula ao TSE
Ranking dos doadores de campanha de Lula ao TSE - Foto: Reprodução/TSE

Flávio Bolsonaro recebeu mais dinheiro

Flávio Bolsonaro, por sua vez, terá acesso a mais recursos para a sua campanha do que Lula. O diretório nacional do PL doou um valor de R$ 45 milhões ao senador.

Fora isso, ele recebeu aportes nos valores de R$ 0,01 e R$ 6.

Ranking dos doadores de campanha de Flávio Bolsonaro ao TSE
Ranking dos doadores de campanha de Flávio Bolsonaro ao TSE - Foto: Reprodução/TSE

PL e PT lideram destinações do Fundo Eleitoral

O Partido Liberal (PL) foi a sigla com maior valor destinado pelo Fundo Eleitoral, algo em torno de R$ 881,7 milhões. Em seguida, aparecem o Partido dos Trabalhadores (PT), com aproximadamente R$ 615,4 milhões, e o União Brasil, com cerca de R$ 526,2 milhões.

Leia Também:

DOAÇÃO

Caciques do PT baiano recebem mais de R$ 7 milhões para campanha
Caciques do PT baiano recebem mais de R$ 7 milhões para campanha imagem

INVESTIMENTOS

Jerônimo defende legado na Educação durante caminhada em Salvador
Jerônimo defende legado na Educação durante caminhada em Salvador imagem

ELEIÇÕES 2026

ACM Neto promete construir hospital no Recôncavo caso seja eleito
ACM Neto promete construir hospital no Recôncavo caso seja eleito imagem

Juntas, as três legendas concentram aproximadamente 40% do montante distribuído pelo Fundo Eleitoral.

Caciques do PT baiano recebem mais de R$ 7 milhões para campanha

Os três principais nomes do PT baiano — Jerônimo Rodrigues, Rui Costa e Jaques Wagner — receberam um valor superior a R$ 7 milhões para as respectivas campanhas ao governo do Estado e ao Senado Federal. Os dados constam na plataforma DivulgaCand, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Os dois ex-governadores da Bahia, Rui Costa e Jaques Wagner, receberam um aporte, cada um, de R$ 2.668.320,93, oriundo do diretório nacional da legenda. Jerônimo, que busca a recondução ao Palácio de Ondina, terá acesso a R$ 1.778.880,62.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

eleições 2026 eleições no Brasil Flávio Bolsonaro Lula

Relacionadas

Mais lidas