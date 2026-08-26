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ELEIÇÕES 2026

ACM Neto promete construir hospital no Recôncavo caso seja eleito

Candidato participou de evento em Cruz das Almas, na noite de terça-feira, 25

Yuri Abreu
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Candidato ao governo da Bahia, ACM Neto cumpriu agenda em Cruz das Almas, na terça-feira, 25
Candidato ao governo da Bahia, ACM Neto cumpriu agenda em Cruz das Almas, na terça-feira, 25 - Foto: Divulgação/Assessoria ACM Neto
Eleições 2026

O candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União), afirmou na terça-feira, 25, durante ato em Cruz das Almas, no Recôncavo, que vai construir um hospital regional no município, caso seja eleito ao Palácio de Ondina nas eleições de outubro deste ano.

Durante um ato político na cidade, o ex-prefeito de Salvador reiterou a iniciativa de trabalhar em parceria com o prefeito Ednaldo Ribeiro (Republicanos), em benefício de toda a região.

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O encontro de ontem reuniu prefeitos e lideranças de mais de 20 municípios do entorno. Além disso, marcaram presença os candidatos ao Senado João Roma (PL) e Angelo Coronel (Republicanos).

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“O que eu assumi com todo o nosso grupo político aqui em Cruz das Almas foi um compromisso de, se Deus permitir, a gente chegando ao governo do Estado, e eu sinto que está cada vez mais perto de isso acontecer, nós vamos implantar um hospital regional aqui em Cruz das Almas”, disse.

"Sabendo que o Recôncavo precisa de novos leitos hospitalares, de ampliar o tratamento de terapia intensiva, de ter atenção às nossas crianças que precisam de hospital, é por isso que nós vamos implantar um hospital regional aqui em Cruz das Almas, que com certeza será uma referência em atendimento para o interior do nosso estado”, acrescentou.

Infraestrutura e mudança

Em discurso, o candidato do União Brasil apontou os problemas de infraestutura que impactam na mobilidade e no acesso às cidades do Recôncavo. Em outra via, ele apontou para o engajamento popular na campanha deste ano, também no interior do estado.

“Contando de hoje, faltam exatamente 40 dias para a eleição. Se Deus quiser, nessa hora, daqui a 40 dias, portanto dia 4 de outubro, vamos todos estar juntos comemorando a vitória dos baianos. É a mudança que vai chegar e é um novo momento que a gente vai construir para o nosso estado”, projetou ACM Neto.

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ACM Neto cruz das almas eleições 2026 eleições na Bahia

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