Jerônimo defende legado na Educação durante caminhada em Salvador

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O governador da Bahia e candidato à reeleição, Jerônimo Rodrigues (PT), ressaltou os investimentos feitos na educação durante as gestões petistas em caminhada no Bairro da Paz, em Salvador, na terça-feira, 25.

Na região, por exemplo, o Colégio Estadual de Tempo Integral Mestre Paulo dos Anjos recebeu investimento recente de R$ 2,7 milhões para obras de intervenção e modernização durante a gestão Rui Costa.

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A unidade de ensino, inclusive, faz parte do projeto de universalização da rede estadual. A medida é um dos pilares para a Educação do Programa de Governo apresentado por Jerônimo para os próximos quatro anos.

"Nós já entregamos mais de 740 escolas estaduais. Não é só um prédio, é futuro e esperança para os nossos jovens. Nós vamos seguir investindo e trabalhando para garantir as melhores oportunidades para nossos jovens", afirmou Jerônimo.

Acompanharam Jerônimo na caminhada os candidatos ao Senado, Rui Costa (PT) e Jaques Wagner (PT).

Lula fará ato em trajeto inverso de tradicional circuito do Carnaval

A vinda do presidente Lula (PT) a Salvador na próxima sexta-feira, 28, marcará o primeiro ato oficial da campanha do petista em solo baiano no período eleitoral de 2026. O anúncio foi feito pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) na tarde desta terça-feira, 25.

Interlocutores petistas informaram ao portal A TARDE mais detalhes sobre como será a presença do mandatário na capital baiana. O início do evento está previsto para às 17h, com concentração no monumento das “Gordinhas de Ondina” na Avenida Milton Santos, no bairro de Ondina.

O trajeto terá início em Ondina e será encerrado no Farol da Barra, sentido oposto ao percorrido no Circuito Dodô no Carnaval da Bahia. Este foi o mesmo caminho feito por Lula no segundo turno de 2022.

A chegada de Lula à Bahia na sexta também marca a sétima vinda do presidente ao estado em 2026. Na última vez em que esteve presente, o presidente participou da convenção estadual que oficializou Jerônimo como candidato à reeleição ao Governo da Bahia.