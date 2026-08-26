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INVESTIMENTOS

Jerônimo defende legado na Educação durante caminhada em Salvador

Governador e candidato à reeleição, Jerônimo Rodrigues participou de caminhada no Bairro da Paz

Yuri Abreu
Por
Jerônimo Rodrigues em ato de campanha no Bairro da Paz, em Salvador
Jerônimo Rodrigues em ato de campanha no Bairro da Paz, em Salvador - Foto: Erickson Araújo
Eleições 2026

O governador da Bahia e candidato à reeleição, Jerônimo Rodrigues (PT), ressaltou os investimentos feitos na educação durante as gestões petistas em caminhada no Bairro da Paz, em Salvador, na terça-feira, 25.

Na região, por exemplo, o Colégio Estadual de Tempo Integral Mestre Paulo dos Anjos recebeu investimento recente de R$ 2,7 milhões para obras de intervenção e modernização durante a gestão Rui Costa.

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A unidade de ensino, inclusive, faz parte do projeto de universalização da rede estadual. A medida é um dos pilares para a Educação do Programa de Governo apresentado por Jerônimo para os próximos quatro anos.

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"Nós já entregamos mais de 740 escolas estaduais. Não é só um prédio, é futuro e esperança para os nossos jovens. Nós vamos seguir investindo e trabalhando para garantir as melhores oportunidades para nossos jovens", afirmou Jerônimo.

Acompanharam Jerônimo na caminhada os candidatos ao Senado, Rui Costa (PT) e Jaques Wagner (PT).

Lula fará ato em trajeto inverso de tradicional circuito do Carnaval

A vinda do presidente Lula (PT) a Salvador na próxima sexta-feira, 28, marcará o primeiro ato oficial da campanha do petista em solo baiano no período eleitoral de 2026. O anúncio foi feito pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) na tarde desta terça-feira, 25.

Interlocutores petistas informaram ao portal A TARDE mais detalhes sobre como será a presença do mandatário na capital baiana. O início do evento está previsto para às 17h, com concentração no monumento das “Gordinhas de Ondina” na Avenida Milton Santos, no bairro de Ondina.

O trajeto terá início em Ondina e será encerrado no Farol da Barra, sentido oposto ao percorrido no Circuito Dodô no Carnaval da Bahia. Este foi o mesmo caminho feito por Lula no segundo turno de 2022.

A chegada de Lula à Bahia na sexta também marca a sétima vinda do presidente ao estado em 2026. Na última vez em que esteve presente, o presidente participou da convenção estadual que oficializou Jerônimo como candidato à reeleição ao Governo da Bahia.

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Educação eleições 2026 eleições na Bahia Jerônimo Rodrigues

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