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DOAÇÃO

Caciques do PT baiano recebem mais de R$ 7 milhões para campanha

Veja ainda quanto o trio oposicionista — ACM Neto, João Roma e Ângelo Coronel — recebeu dos partidos

Yuri Abreu
Por
Chapa majoritária ao governo da Bahia e Senado ao lado do presidente Lula (PT)
Chapa majoritária ao governo da Bahia e Senado ao lado do presidente Lula (PT) - Foto: Reprodução | Flickr Jerônimo Rodrigues
Eleições 2026

Os três principais nomes do PT baiano — Jerônimo Rodrigues, Rui Costa e Jaques Wagner — receberam um valor superior a R$ 7 milhões para as respectivas campanhas ao governo do Estado e ao Senado Federal. Os dados constam na plataforma DivulgaCand, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Os dois ex-governadores da Bahia, Rui Costa e Jaques Wagner, receberam um aporte, cada um, de R$ 2.668.320,93, oriundo do diretório nacional da legenda.

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Além disso, Rui recebeu uma doação de R$ 50 mil do diretório estadual do PT. Wagner, além do mesmo valor recebido da base petista na Bahia, obteve mais R$ 533 mil por parte do ex-vereador de Salvador, Edvaldo Brito (PSD).

Ranking de doadores à campanha de Rui Costa
Ranking de doadores à campanha de Rui Costa - Foto: Reprodução/TSE
Ranking de doadores da campanha de Jaques Wagner
Ranking de doadores da campanha de Jaques Wagner - Foto: Reprodução/TSE

Jerônimo, que busca a recondução ao Palácio de Ondina, terá acesso a R$ 1.778.880,62. Além disso, também recebeu outros R$ 50 mil do diretório estadual do PT.

Ranking de doadores da campanha de Jerônimo Rodrigues
Ranking de doadores da campanha de Jerônimo Rodrigues - Foto: Reprodução/TSE

Trio de oposição

Em oposição aos caciques petistas, os três principais nomes do grupo de oposição na disputa ao governo da Bahia — ACM Neto (União), João Roma (PL) e Angelo Coronel (Republicanos) —, pelo menos por enquanto, receberam valores que, somados, ficam distantes do arrecadado pelos petistas.

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O ex-prefeito de Salvador, até agora, recebeu R$ 181 mil por parte do diretório estadual do União Brasil na Bahia, fora os R$ 40 mil doados pelo empresário Carlos Calumby.

Ranking de doadores à campanha de ACM Neto
Ranking de doadores à campanha de ACM Neto - Foto: Reprodução/TSE

Angelo Coronel, por sua vez, recebeu uma doação de si mesmo, no valor de R$ 20 mil. João Roma, em outra via, foi agraciado com uma volumosa doação por parte do diretório nacional do PL: R$ 4,5 milhões.

Imagem ilustrativa da imagem Caciques do PT baiano recebem mais de R$ 7 milhões para campanha
Foto: Reprodução/TSE
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ACM Neto eleições 2026 eleições na Bahia Jerônimo Rodrigues

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