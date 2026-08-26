ELEIÇÕES 2026
Agendas na Bahia: veja compromissos dos candidatos nesta quarta-feira
Postulantes têm compromissos a cumprir em Salvador e no interior
Os candidatos ao governo da Bahia dão continuidade, nesta quarta-feira, 26, à campanha oficial na disputa pela vaga ao Palácio de Ondina.
Nas agendas, compromissos como entrevistas, gravações de programa eleitoral e inaugurações de comitê em Salvador e no interior do estado.
Confira:
ACM Neto (União)
Manhã
Entrevista a uma emissora de TV; Reunião com lideranças do interior da Bahia e com coordenação de campanha.
Tarde
Entrevista na TV Record, no programa Balanço Geral, às 13h30; Reunião com lideranças; Gravação de programa eleitoral.
Noite
Participa da inauguração do comitê de campanha em Itabuna, na Avenida Cinquentenário, 1376.
Jerônimo Rodrigues (PT)
Manhã
Gravação de programa eleitoral
Tarde
12h - Entrevista à rádio Povo FM, de Feira de Santana
17h - Ato das Juventudes no Wet Eventos, em Salvador
Leia Também:
Ronaldo Mansur (PSOL)
Manhã
7h10 - Entrevista Rádio Transbrasil FM - Feira de Santana
8h20 - Entrevista Rádio Nova Cidade - Juazeiro
9h30 - Gravação de TV e rádio
Aroldo Félix (UP)
Manhã
6h - panfletagem na fábrica têxtil do bairro do Uruguai, em Salvador
Tarde
15h - agenda em Simões Filho com terceirizados do Instituto Federal da Bahia (Ifba)
Os demais candidatos ao governo da Bahia não divulgaram as respectivas agendas de campanha.