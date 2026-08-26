Agendas na Bahia: veja compromissos dos candidatos nesta quarta-feira

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Os candidatos ao governo da Bahia dão continuidade, nesta quarta-feira, 26, à campanha oficial na disputa pela vaga ao Palácio de Ondina.

Nas agendas, compromissos como entrevistas, gravações de programa eleitoral e inaugurações de comitê em Salvador e no interior do estado.

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Confira:

ACM Neto (União)

Manhã

Entrevista a uma emissora de TV; Reunião com lideranças do interior da Bahia e com coordenação de campanha.

Tarde

Entrevista na TV Record, no programa Balanço Geral, às 13h30; Reunião com lideranças; Gravação de programa eleitoral.

Noite

Participa da inauguração do comitê de campanha em Itabuna, na Avenida Cinquentenário, 1376.

Jerônimo Rodrigues (PT)

Manhã

Gravação de programa eleitoral

Tarde

12h - Entrevista à rádio Povo FM, de Feira de Santana

17h - Ato das Juventudes no Wet Eventos, em Salvador

Ronaldo Mansur (PSOL)

Manhã

7h10 - Entrevista Rádio Transbrasil FM - Feira de Santana

8h20 - Entrevista Rádio Nova Cidade - Juazeiro

9h30 - Gravação de TV e rádio

Aroldo Félix (UP)

Manhã

6h - panfletagem na fábrica têxtil do bairro do Uruguai, em Salvador

Tarde

15h - agenda em Simões Filho com terceirizados do Instituto Federal da Bahia (Ifba)

Os demais candidatos ao governo da Bahia não divulgaram as respectivas agendas de campanha.