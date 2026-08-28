Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

OFICIALIZAÇÃO

Aécio Neves recua e deve anunciar candidatura ao Senado nesta sexta

Ex-governador muda de ideia após manifesto de aliados

Rodrigo Tardio
Por
| Atualizada em
Desistências abrem caminho jurídico para troca, permitida pela legislação eleitoral até 14 de setembro
Desistências abrem caminho jurídico para troca, permitida pela legislação eleitoral até 14 de setembro - Foto: Divulgação
Eleições 2026

O deputado federal Aécio Neves (PSDB) deve oficializar na tarde de hoje a entrada na corrida por uma das duas vagas ao Senado por Minas Gerais. O anúncio formal será feito em coletiva de imprensa convocada pela direção estadual do partido.

A decisão representa uma reviravolta em relação ao início de agosto, quando o tucano declarou que não disputaria nenhum cargo público nas eleições de 2026, encerrando quatro décadas de mandatos eletivos consecutivos.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Embora nem o parlamentar nem a sigla confirmem publicamente a cabeça de chapa, o presidente do PSDB no estado, deputado Paulo Abi-Ackel, admitiu que Aécio está “inclinado a aceitar” o desafio.

Leia Também:

MEDIDA

Servidores da Bahia vão poder converter licença em dinheiro
Servidores da Bahia vão poder converter licença em dinheiro imagem

DECISÃO

Ronaldo Mansur declina de caminhada com Lula para evitar mal-estar eleitoral
Ronaldo Mansur declina de caminhada com Lula para evitar mal-estar eleitoral imagem

DESCASO

Quijingue despacha crianças por incapacidade de cumprir estatuto
Quijingue despacha crianças por incapacidade de cumprir estatuto imagem

Articulação

A articulação ganhou força nos últimos dias após siglas e lideranças políticas divulgarem uma carta pública apelando para que o ex-governador revisse sua aposentadoria das urnas.

A reconfiguração da disputa ocorreu após as renúncias de Marcelo Heringer (PDT) e Gustavo Galassi (PSDB), que ocupavam os postos ao Senado na aliança liderada por Alexandre Kalil (PDT) ao Governo de Minas.

Desistências

As desistências abrem caminho jurídico para a troca, permitida pela legislação eleitoral até 14 de setembro — limite de 20 dias antes do primeiro turno.

Aliados sustentam que a densidade política de Aécio será decisiva para negociar a dívida mineira com a União, que já supera R$ 200 bilhões. De acordo com interlocutores, o tucano mantém trânsito para dialogar em Brasília tanto com Luiz Inácio Lula da Silva (PT) quanto com Flávio Bolsonaro (PL).

Com a confirmação, o tucano reconfigura o quadro eleitoral na disputa que reúne nomes como Marília Campos (PT), Carlos Viana (PSD), Domingos Sávio (PL) e Marcelo Aro (PP).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Aécio Neves eleições 2026 eleições no Brasil psdb Senado

Relacionadas

Mais lidas