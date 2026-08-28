OFICIALIZAÇÃO
Aécio Neves recua e deve anunciar candidatura ao Senado nesta sexta
Ex-governador muda de ideia após manifesto de aliados
O deputado federal Aécio Neves (PSDB) deve oficializar na tarde de hoje a entrada na corrida por uma das duas vagas ao Senado por Minas Gerais. O anúncio formal será feito em coletiva de imprensa convocada pela direção estadual do partido.
A decisão representa uma reviravolta em relação ao início de agosto, quando o tucano declarou que não disputaria nenhum cargo público nas eleições de 2026, encerrando quatro décadas de mandatos eletivos consecutivos.
Embora nem o parlamentar nem a sigla confirmem publicamente a cabeça de chapa, o presidente do PSDB no estado, deputado Paulo Abi-Ackel, admitiu que Aécio está “inclinado a aceitar” o desafio.
Leia Também:
Articulação
A articulação ganhou força nos últimos dias após siglas e lideranças políticas divulgarem uma carta pública apelando para que o ex-governador revisse sua aposentadoria das urnas.
A reconfiguração da disputa ocorreu após as renúncias de Marcelo Heringer (PDT) e Gustavo Galassi (PSDB), que ocupavam os postos ao Senado na aliança liderada por Alexandre Kalil (PDT) ao Governo de Minas.
Desistências
As desistências abrem caminho jurídico para a troca, permitida pela legislação eleitoral até 14 de setembro — limite de 20 dias antes do primeiro turno.
Aliados sustentam que a densidade política de Aécio será decisiva para negociar a dívida mineira com a União, que já supera R$ 200 bilhões. De acordo com interlocutores, o tucano mantém trânsito para dialogar em Brasília tanto com Luiz Inácio Lula da Silva (PT) quanto com Flávio Bolsonaro (PL).
Com a confirmação, o tucano reconfigura o quadro eleitoral na disputa que reúne nomes como Marília Campos (PT), Carlos Viana (PSD), Domingos Sávio (PL) e Marcelo Aro (PP).