Aécio Neves recua e deve anunciar candidatura ao Senado nesta sexta

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O deputado federal Aécio Neves (PSDB) deve oficializar na tarde de hoje a entrada na corrida por uma das duas vagas ao Senado por Minas Gerais. O anúncio formal será feito em coletiva de imprensa convocada pela direção estadual do partido.

A decisão representa uma reviravolta em relação ao início de agosto, quando o tucano declarou que não disputaria nenhum cargo público nas eleições de 2026, encerrando quatro décadas de mandatos eletivos consecutivos.

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Embora nem o parlamentar nem a sigla confirmem publicamente a cabeça de chapa, o presidente do PSDB no estado, deputado Paulo Abi-Ackel, admitiu que Aécio está “inclinado a aceitar” o desafio.

Articulação

A articulação ganhou força nos últimos dias após siglas e lideranças políticas divulgarem uma carta pública apelando para que o ex-governador revisse sua aposentadoria das urnas.

A reconfiguração da disputa ocorreu após as renúncias de Marcelo Heringer (PDT) e Gustavo Galassi (PSDB), que ocupavam os postos ao Senado na aliança liderada por Alexandre Kalil (PDT) ao Governo de Minas.

Desistências

As desistências abrem caminho jurídico para a troca, permitida pela legislação eleitoral até 14 de setembro — limite de 20 dias antes do primeiro turno.

Aliados sustentam que a densidade política de Aécio será decisiva para negociar a dívida mineira com a União, que já supera R$ 200 bilhões. De acordo com interlocutores, o tucano mantém trânsito para dialogar em Brasília tanto com Luiz Inácio Lula da Silva (PT) quanto com Flávio Bolsonaro (PL).

Com a confirmação, o tucano reconfigura o quadro eleitoral na disputa que reúne nomes como Marília Campos (PT), Carlos Viana (PSD), Domingos Sávio (PL) e Marcelo Aro (PP).